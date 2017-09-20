Новый радиолокационный комплекс «Сопка-2» поступил в объединения ВВС и ПВО ВВО



ТРЛК «Сопка-2» (1-я армия ПВО и ПРО ВКС РФ)

Новый трассовый радиолокационный комплекс (ТРЛК) «Сопка-2» поступил в одно из радиолокационных подразделений, дислоцированных в Забайкальском крае, объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО). Новое оборудование будет введено в эксплуатацию в 2018 году.

Основная задача ТРЛК «Сопка-2» получение, обобщение и анализ информации о воздушной обстановке. Благодаря высокой разрешающей способности радиолокационного комплекса, он способен распознавать отдельные воздушные цели, летящие в составе группы.

«Сопка-2» оборудована защитным антенным куполом и способна работать в любых метеоусловиях, в частности, при ветрах до 40 метров в секунду и температурах до — 40 градусов по Цельсию.

На острове Врангеля для работы радиолокационного подразделения ВВО в 2016 году введен в эксплуатацию трассовый радиолокационный комплекс «Сопка-2», который на сегодняшний день успешно функционирует.