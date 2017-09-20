Якутия впервые за 25 лет приобрела вертолет Ми-8МТВ с медицинским модулем

Авиакомпания «Полярные авиалинии» пополнила авиапарк воздушных судов новым вертолетом Ми-8МТВ со встроенным медицинским модулем. В планах авиапредприятия — приобретение еще двух аналогичных вертолетов.

«Отличительная особенность вертолета заключается в его профессиональном медицинском оснащении, которое необходимо при выполнении санитарных заданий в районах республики. Врачи смогут оказывать квалифицированную помощь прямо в воздухе. Подчеркнем, данный тип вертолета в Якутии — первый и пока единственный», — сообщили в «Полярных авиалиниях».

Воздушное судно будет базироваться в аэропорту «Маган» и выполнять санитарные рейсы на территории всей Якутии. В республике последний раз вертолет покупали 25 лет назад, поэтому событие знаменует начало развития авиационной и медицинской отраслей региона.

Всего за 20-летнюю деятельность авиакомпании «Полярные авиалинии» на санитарных рейсах было спасено более 90 тысяч человеческих жизней.