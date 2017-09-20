Росатом начал отгрузку оборудования для 3-го энергоблока АЭС Куданкулам
АО «Атомстройэкспорт» (входит в группу компаний ASE госкорпорации «Росатом») начал отгрузку оборудования для строящегося в Индии по российскому проекту третьего энергоблока АЭС «Куданкулам», сообщил РИА Новости президент группы ASE Валерий Лимаренко.
«Пятнадцатого сентября встало под погрузку первое судно. Российская сторона подготовила к отгрузке оборудование и материалы объемом около 13 тысяч кубометров (в частности, конденсатор третьего энергоблока, теплообменники, двери, герметичные проходки, баки, детали закладные
«Согласно контрактным обязательствам, „Атомстройэкспортом“ до конца текущего года планируется отгрузить еще две судовые партии», — добавил он.
АЭС «Куданкулам» — крупнейший объект российско-индийского экономического сотрудничества. С участием России были построены и пущены первые два энергоблока станции. В конце июня нынешнего года состоялась церемония заливки первого бетона в плиту основания здания реакторного отделения третьего энергоблока АЭС «Куданкулам», знаменующая собой начало строительных работ на площадке сооружения второй очереди (энергоблоки №№ 3 и 4) этой атомной электростанции.
Кроме того, летом нынешнего года были подписаны генеральное рамочное соглашение и основные контракты по строительству третьей очереди этой АЭС (пятый и шестой блоки).
Генеральный подрядчик (в части инжиниринга, поставки оборудования и технического содействия) — АО «Атомстройэкспорт», генеральный проектировщик — АО «Атомэнергопроект» (обе компании входят в группу ASE).