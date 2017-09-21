В селе Большая Глушица Самарской области открылся новый спортивный комплекс «Ника»

Открывшийся в селе Большая Глушица спортивный комплекс «Ника» площадью 1600 кв. м. и построенный при поддержке ПАО «Лукойл» за 1 год, теперь станет отличным дополнением спортивного городка в этом селе, где уже есть бассейн, футбольный стадион и хоккейная площадка.

На первом этаже спорткомплекса располагается универсальный спортивный зал размером 40×22 м для занятий игровыми видами спорта — мини-футболом, гандболом, баскетболом, волейболом, а также тренажерный зал для фитнеса и атлетической гимнастики.

Зал на втором этаже можно использовать по желанию под любые другие виды спорта — настольный теннис, шахматы и так далее.

В сутки этот спортивный объект сможет принять до 370 человек. Здание приспособлено для занятий маломобильных групп населения, для которых также предусмотрен специальный подъемник.