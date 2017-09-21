В Нижегородской области «Русполимет» открыл цех радиальной ковки

ПАО «Русполимет» (Кулебаки, Нижегородская область) в завершило десятилетнюю программу модернизации производства, открыв цех радиальной ковки.

Общая сумма вложенных инвестиций в проект по организации производства радиальной ковки составила почти 1 млрд руб. Кроме радиально-ковочной машины, новый цех оборудован двумя нагревательными и двумя термическими печами, бесцентровым токарным станком, станком абразивной резки, а также автоматическим двухколонным ленточнопильным станком.

Радиально-ковочная машина будет работать в единой технологической цепочке с двумя нагревательными печами, двумя термическими печами, которые будут использоваться для последующей термообработки продукции с агрегата, мобильным манипулятором, а также тремя станками — бесцентрово-токарным, абразивно-отрезным и чешским ленточнопильным станком.

Данное оборудование позволяет производить деформацию высоколегированных сталей или специальных сплавов на основе никеля, кобальта, титана, циркония.

Австрийская радиально-ковочная машина вместе с сопутствующим оборудованием позволит выпускать высококачественные прутки для авиации, энергетического и общего машиностроения, нефтегазовой и химической промышленности.