Сахарный завод «Свобода» в Усть-Лабинске вошел в десятку крупнейших в стране

Сахарный завод «Свобода» в Усть-Лабинске (входит в агрохолдинг «Кубань» Олега Дерипаски) стал одним из крупнейших в стране по объемам производства

Этого удалось достичь за счет увеличения мощности переработки свеклы. «Свобода» вошла в топ-10 крупнейших производителей сахара в России и в тройку лидеров отрасли в Краснодарском крае. По итогам недавно завершившейся модернизации мощность предприятия возросла до 7 тыс. тонн переработки сахарной свеклы в сутки. Как говорится в сообщении пресс-службы агрохолдинга «Кубань», за 10 лет в обновление производства сахара компания вложила более 1,8 млрд рублей, что позволило довести мощность «Свободы» с 3,6 тыс. тонн до 7 тыс. тонн переработки свеклы в сутки (за сезон — 850 тыс. тонн).

Как отмечают в агрохолдинге, еще по итогам сезона 2015/2016 годов «Свобода» занимала 19-е место в рейтинге топ-50 лидеров отрасли по объемам производства сахара и переработки сахарной свеклы. Тогда мощность завода составляла 5,2 тыс. тонн переработки свеклы в сутки.

В этом году были существенно модернизированы пункты приема свеклы, перерабатывающее отделение, жомосушильный комплекс, станция сокоочистки и продуктовое отделение завода. Переоснащение позволило не только увеличить выход сахара на 14,5%, но и нарастить выпуск гранулированного жома (из него производят корма для скота), который в прошлом году стал одним из главных экспортных продуктов агрохолдинга наряду с пшеницей. В 2016 году компания продала за границу более 20 тыс. тонн сушеного жома. По прогнозам, экспорт данной продукции в 2017 году может вырасти на 15%.

С учетом спроса на этот продукт была запланирована установка нового жомосушильного комплекса Buttner и трех пресс-грануляторов сушеного жома Amandus Kahl. Новое оборудование снизит потребление воды для питания диффузионных аппаратов, повысит степень отжима свекловичного жома, уменьшит расход газа на высушивание прессованного жома, что увеличит выпуск сушеного гранулированного жома более чем в четыре раза — с 75 тонн до 300 тонн в сутки. В прошлом году «Свобода» произвела рекордный объем сахара-песка — более 100 тыс. тонн. В компании прогнозируют увеличение данного показателя по итогам текущего года. Чистая прибыль от деятельности сахарного дивизиона агрохолдинга «Кубань» Олега Дерипаски в 2016 году составила 368 млн рублей (более 20% чистой прибыли всего агрохолдинга).

«Качество и безопасность продукции, вырабатываемой на заводе „Свобода“, являются главными приоритетами его деятельности. Сахар-песок, выпускаемый в Усть-Лабинске, государство закупает для хранения на складах госрезерва, что свидетельствует о его высоком качестве. Отменные свойства нашей продукции высоко ценят кондитеры по всей России. В дальнейших планах компании — повышение эффективности работы свекломоечного комплекса и сахаросушильного отделения», — прокомментировал генеральный директор агрохолдинга «Кубань» Леонид Рагозин.