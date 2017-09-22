Запуск КА «Глонасс-М»

22 сентября 2017

Москва. 22 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН — Российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М», запущенный боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) с Государственного испытательного космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту, сообщили «Интерфаксу-АВН» в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Спутник принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС», — отмечается в сообщении. По данным Минобороны, «с космическим аппаратом (КА) „Глонасс-М“ установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально».

Ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая в пятницу с космодрома «Плесецк», вывела на низкую околоземную орбиту космическую головную часть в составе разгонного блока «Фрегат» и космического аппарата «Глонасс-М», сообщили РИА Новости в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

на сайте www.roscosmos.ru/ запуск переведён в статус «состоявшийся» и «успешный»

"Космическая головная часть ракеты космического назначения среднего класса «Союз-2.1б» в составе разгонного блока «Фрегат» и космического аппарата «Глонасс-М» в расчетное время, 03.12 мск, штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1б», — отмечается в сообщении.

«Выведение космического аппарата „Глонасс-М“ на расчетную орбиту разгонным блоком „Фрегат“ займет несколько часов», — сообщили в Минобороны.

Пуск ракеты космического назначения «Союз-2.1б» был осуществлен в 03.03 мск боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил с Государственного испытательного космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

Космический аппарат «Глонасс-М»

Масса 1415 кг Мощность СЭП 1400 Вт Тип СОС активная, трехосная Срок активной службы 7 лет Тип орбиты средневысокая, круговая, наклонная Высота орбиты 19100 км

Спутниковая система ГЛОНАСС

ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система (ГЛОНАСС) — российская спутниковая система навигации, предназначена для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования. ГЛОНАСС — единственная система в мире, которая предоставляет доступ к гражданскому сигналу глобального позиционирования в двух частотных диапазонах L1 и L2 потребителям по всему миру на безвозмездной основе.

Основой системы ГЛОНАСС являются 24 космических аппарата, которые движутся в трёх орбитальных плоскостях по 8 аппаратов в каждой плоскости, наклоненных к экватору под углом 64,8°, с высотой орбит 19100 км и периодом обращения 11 ч 15 мин 44 с. Выбранная структура орбитальной группировки обеспечивает движение всех КА по единой трассе на поверхности Земли с ее повторяемостью через 8 суток. Такие характеристики обеспечивают высокую устойчивость орбитальной группировки системы ГЛОНАСС, что практически позволяет обходиться без коррекции орбит космических аппаратов в течение всего срока их активного существования.

В настоящее время развитием проекта ГЛОНАСС занимается Государственная корпорация «РОСКОСМОС» и министерства и ведомства России: Минобороны, МВД, Ростехнадзор, Минтранс, Росреестр, Минпромторг, Росстандарт, Росавиация, Росморречфлот, ФАНО.

Головной организацией по развитию и использованию системы ГЛОНАСС является АО «Российские космические системы». Головная организация по космическому комплексу ГЛОНАСС — АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва".

Оператором государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» является АО «ГЛОНАСС». Федеральным сетевым оператором в сфере навигационной деятельности является НП «ГЛОНАСС».

Оперативный круглосуточный мониторинг и подтверждение характеристик навигационного поля ГЛОНАСС осуществляет Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ФГУП «ЦНИИмаш».