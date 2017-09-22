На Северном флоте поднят флаг на двух рейдовых водолазных катерах

21 сентября 2017 года в главной базе Северного флота — Североморске — состоялась торжественная церемония подъёма флага поисково-спасательной службы на двух рейдовых водолазных катерах проекта 23040.

С подъемом флага эти катера официально вошли в состав аварийно-спасательного отряда Северного флота. Наименование «Иван Швец» присвоено одному катеру приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом России.

Церемония подъёма флага поисково-спасательной службы на рейдовых катерах комплексного аварийно-спасательного обеспечения прошла под руководством командующего Северным флотом. Он поздравил экипажи катеров со знаменательным событием и, по доброй морской традиции, пожелал семь футов под килем.

В торжественном мероприятии приняли участие ветераны управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Северного флота, участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также подшефные УПАСР — учащиеся 8 «Б» класса Североморского кадетского корпуса.

Ранее эти два рейдовые водолазные катера проекта 23040 успешно прошли комплекс государственных испытаний в главной базе Северного флота — Североморске.

Специалисты Северного флота отметили высокую эффективность данной техники для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ в пунктах базирования сил флота.

Катер проекта 23040 разработан нижегородским ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» в городе Бор для комплексного аварийно-спасательного обеспечения ВМФ. Он предназначен для выполнения водолазных работ на глубинах до 60 метров при волнении моря до пяти баллов, проведения поисковых, осмотровых и обследовательских работ с помощью штатного малогабаритного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата и буксируемого гидролокатора. Кроме того, предусмотрена возможность использования катера для тушения пожаров на кораблях и судах, плавучих и береговых объектах высотой до 30 м, а также для откачки воды с аварийного судна и выдачи электропитания на аварийное судно.

Катер имеет стальной корпус усиленного ледового класса. Судно оборудовано носовым подруливающим устройством, что делает его более маневренным. На судне обеспечены комфортные условия для проживания экипажа и водолазной группы.

На катере установлен судовой водолазный комплекс, состоящий из комплекта водолазного оборудования, снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков.