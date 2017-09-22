Минобороны РФ: от ИГИЛ* освобождено 87,4% территории Сирии

Согласно данным Минобороны России, по состоянию на 20 сентября 2017 года с момента начала операции ВКС России в САР (с 30 сентября 2015 года) российской авиацией совершено 30650 боевых вылетов, в том числе за 2015 год — 5 165 и за 2016 год — 13 848. За это время было нанесено 92006 авиаударов, в том числе за 2015 год — 13 470, за 2016 год — 50 545.

Поражено объектов — 96828, в том числе:

Тип 2015 2016 Всего Командный пункт, пункт управления 1 499 4 137 8332 Опорные пункты 3 062 10 088 17194 Лагеря подготовки, полевые лагеря 267 465 970 Боевиков, чел 6 207 27 013 53707 Склады ГСМ, боеприпасов 931 3 277 6 769 Нефтяные месторождения, нефтегазовые комплексы 52 152 212 Нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные станции 47 122 184 Станции перекачки топлива, колонны топливозаправщиков 74 37 132 Другие 1 046 5 336 9328

С 26 февраля 2016 года к режиму прекращения боевых действий присоединилось 2 235 населенных пунктов.

Специалистами Международного противоминного центра ВС РФ (МПЦ) на территории Сирии разминировано всего 5 295,1 гектара территории, в том числе:

В Алеппо — 2 956,1 га (декабрь 2016 — февраль 2017); в Пальмире — 2 339,1 га (апрель-май 2016 г., затем март-апрель 2017 г.).

Всего российскими саперами обезврежено взрывоопасных предметов - 60 384, в том числе:

В Алеппо — 36 319, из них самодельных взрывных устройств — 20 967; в Пальмире — 24 065, из них самодельных взрывных устройств — 1 062.

Специалистами МПЦ в учебных центрах в городах Хомс и Алеппо для проведения работ по разминированию подготовлено 586 сирийских саперов, еще 102 сирийских военнослужащих проходят в настоящее время обучение.