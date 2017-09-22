Минобороны РФ: от ИГИЛ* освобождено 87,4% территории Сирии
Согласно данным Минобороны России, по состоянию на 20 сентября 2017 года с момента начала операции ВКС России в САР (с 30 сентября 2015 года) российской авиацией совершено 30650 боевых вылетов, в том числе за 2015 год — 5 165 и за 2016 год — 13 848. За это время было нанесено 92006 авиаударов, в том числе за 2015 год — 13 470, за 2016 год — 50 545.
Поражено объектов — 96828, в том числе:
Тип
2015
2016
Всего
Командный пункт, пункт управления
1 499
4 137
8332
Опорные пункты
3 062
10 088
17194
Лагеря подготовки, полевые лагеря
267
465
970
Боевиков, чел
6 207
27 013
53707
Склады ГСМ, боеприпасов
931
3 277
6 769
Нефтяные месторождения, нефтегазовые комплексы
52
152
212
Нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные станции
47
122
184
Станции перекачки топлива, колонны топливозаправщиков
74
37
132
Другие
1 046
5 336
9328
С 26 февраля 2016 года к режиму прекращения боевых действий присоединилось 2 235 населенных пунктов.
Специалистами Международного противоминного центра ВС РФ (МПЦ) на территории Сирии разминировано всего 5 295,1 гектара территории, в том числе:
В Алеппо — 2 956,1 га (декабрь 2016 — февраль 2017); в Пальмире — 2 339,1 га (апрель-май 2016 г., затем март-апрель 2017 г.).
Всего российскими саперами обезврежено взрывоопасных предметов - 60 384, в том числе:
В Алеппо — 36 319, из них самодельных взрывных устройств — 20 967; в Пальмире — 24 065, из них самодельных взрывных устройств — 1 062.
Специалистами МПЦ в учебных центрах в городах Хомс и Алеппо для проведения работ по разминированию подготовлено 586 сирийских саперов, еще 102 сирийских военнослужащих проходят в настоящее время обучение.
22.09.1710:52:35