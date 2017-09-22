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Армия и Флот

Минобороны РФ: от ИГИЛ* освобождено 87,4% территории Сирии

Согласно данным Минобороны России, по состоянию на 20 сентября 2017 года с момента начала операции ВКС России в САР (с 30 сентября 2015 года) российской авиацией совершено 30650 боевых вылетов, в том числе за 2015 год — 5 165 и за 2016 год — 13 848. За это время было нанесено 92006 авиаударов, в том числе за 2015 год — 13 470, за 2016 год — 50 545.

Поражено объектов — 96828, в том числе:

Тип

2015

2016

Всего

Командный пункт, пункт управления

1 499

4 137

8332

Опорные пункты

3 062

10 088

17194

Лагеря подготовки, полевые лагеря

267

465

970

Боевиков, чел

6 207

27 013

53707

Склады ГСМ, боеприпасов

931

3 277

6 769

Нефтяные месторождения, нефтегазовые комплексы

52

152

212

Нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные станции

47

122

184

Станции перекачки топлива, колонны топливозаправщиков

74

37

132

Другие

1 046

5 336

9328

С 26 февраля 2016 года к режиму прекращения боевых действий присоединилось 2 235 населенных пунктов.

Специалистами Международного противоминного центра ВС РФ (МПЦ) на территории Сирии разминировано всего 5 295,1 гектара территории, в том числе:

В Алеппо — 2 956,1 га (декабрь 2016 — февраль 2017); в Пальмире — 2 339,1 га (апрель-май 2016 г., затем март-апрель 2017 г.).

Всего российскими саперами обезврежено взрывоопасных предметов - 60 384, в том числе:

В Алеппо — 36 319, из них самодельных взрывных устройств — 20 967; в Пальмире — 24 065, из них самодельных взрывных устройств — 1 062.

Специалистами МПЦ в учебных центрах в городах Хомс и Алеппо для проведения работ по разминированию подготовлено 586 сирийских саперов, еще 102 сирийских военнослужащих проходят в настоящее время обучение.

https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201709220456-ab4f.htm

Армия, статистика, операция в Сирии, ВКС, МПЦ
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