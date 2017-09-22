В подмосковном Ступино открылся завод по производству тортилий и кукурузных чипсов

22 сентября в особой экономической зоне «Ступино Квадрат» в д. Шматово Ступинском районе Московской области завод «Солнце Мехико» компании Gruma открыл завод, который будет производить тортильи, кукурузную муку и кукурузные чипсы.

Завод «Солнце Мехико» располагается на территории площадью 68 гектаров. Его первая очередь занимает 11,9 тысячи квадратных метров и включает производственный корпус, административно-бытовой корпус, несколько зданий и сооружений вспомогательного назначения, таких как силосы муки, пожарные резервуары с насосной станцией, КПП и прочее. На заводе будут изготовлять и выпускать тортильи и кукурузные чипсы.

В строительство завода компания GRUMA с 2014 года вложила около около 2 млрд. рублей, став таким образом крупнейшим мексиканским инвестором в экономику России.

В ходе реализации проекта создано 250 новых рабочих мест, и будет создано ещё 100.

По словам гендиректора ЗАО «Солнце Мехико» Антона Першина чипсы делаются из непосредственно зёрен, а не муки. «Вся кукуруза, которую мы закупаем, российская. В 2015 году по программе импортозамещения мы полностью перешли на российскую кукурузу, которую мы закупаем в Краснодарском и Ставропольском краях. Сырьё очень качественное, без ГМО. Стоимость чипсов из кукурузы выше, чем аналогичный продукт из картофеля, но благодаря современным технологиям нам удаётся держать цены на ровне», — сказал Першин.

До конца 2017 года будут открыты ещё 4 производственные линии, в 2018 году — ещё две. Это потребует 1,5 млрд. рублей дополнительных инвестиций.

Компания Gruma работает в России с 1996 года. Она занимается производством готовых к употреблению пищевых продуктов и заготовок для их приготовления: тортилий и чипсов из пищевой муки и кукурузного зерна. Компания присутствует в Северной Америке (Мексика и США), Центральной Америке, Европе, Азии, Австралии и Океании. Головной офис находится в городе Сан Педро Гарза Гарсия (Мексика)