Октябрьский электровагоноремонтный завод изготовил вагон-лабораторию для метро Санкт-Петербурга

Октябрьский электровагоноремонтный завод по заказу Санкт-Петербургского метрополитена принял участие в изготовлении вагона-лаборатории на базе вагона модели 81-717.5П.

Вагон-лаборатория предназначен для эксплуатации на всех линиях Петербургского метрополитена. Он должен обеспечивать электрическую, механическую и пневматическую сцепляемость с вагонами моделей 81-717/714 и их модификаций, применяемых в ГУП «Петербургский метрополитен». Этот диагностический комплекс будет участвовать в испытаниях и выявлении дефектов пути и контактного рельса в метро. Главная его задача — находить отклонения на ранних стадиях, чтобы исключить помехи для движения.

Специалистами завода проведены многочисленные доработки и усиление кузова вагона 81-717.6. Экстерьер выполнен с применением маски кабины машиниста в эргономическом исполнении. Рабочее место машиниста, управляющего лабораторией, отвечает всем современным требованиям безопасного и комфортного управления подвижным составом в метро. В кабине установлены пульт машиниста, комплекс видеонаблюдения, кондиционер, вибропоглощающее кресло.

ОЭВРЗ впервые выполнил такой заказ Петербургского метрополитена. Основной продукцией, которая поставляется в метро, являются вагоны метро 81-722 «Юбилейный» и их модификации. Также в 2016-17 гг. завод выпустил для петербургского метро четыре контактно-аккумуляторных электровоза.

За оснащение вагона-лаборатории диагностическим оборудованием отвечает компания «ТВЕМА».