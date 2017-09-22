Новый корпус завода по производству фармацевтического оборудования запущен в Кемеровской области

В г. Юрга состоялось открытие нового корпуса завода по производству фармацевтического оборудования томской компании «Арт-Лайф-Техно».

На строительство нового корпуса и приобретение оборудования инвестировано 86 млн рублей. Обновление производства позволило создать 20 новых рабочих мест. Собственники завода планируют дальнейшее расширение производства, введение второй и третей очереди.

Завод имеет авторские инновационные разработки по изготовлению машин и аппаратов, подтвержденные патентами на изобретения. Ежегодно, в течение 16 лет, компания принимает участие в международной выставке «Pharmtech & Ingredients», где демонстрирует свои новые разработки.

ООО «Арт-Лайф-Техно» начало свою деятельность в 1998 году с небольшого производства бочек для хранения рыбной и молочной продукции. На рынке машиностроения компания начала работу в 2002 году.

Сегодня приоритетным направлением деятельности компании является проектирование и изготовление современного, высокоэффективного, инновационного оборудования для фармацевтической отрасли. Также на заводе выпускается продукция для предприятий косметической, парфюмерной, химической отраслей. Она поставляется в разные регионы страны, а также в Казахстан, Латвию, Белоруссию, Грузию и Армению.