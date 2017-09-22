Ростовская детская областная больница получила уникальное оборудование

В Ростовской областной детской больнице сегодня установили аппарат для насыщения крови кислородом при острой дыхательной недостаточности. Это ультрасовременная технология, позволяющая спасать жизни пациентам при сепсисе, пневмонии, тромбоэмболии лёгочной артерии, а также при других тяжёлых заболеваниях. Стоит новое оборудование около 10 миллионов рублей, его передали клинике в рамках благотворительного проекта.

Аппарат не только дышит за человека, но и может перегонять кровь и насыщать её кислородом. Технология ЭКМО необходима при тяжелом сепсисе, респираторном дистресс-синдроме, тяжелых врожденных пороках развития, при которых требуется хирургическое лечение, при тромбоэмболии легочной артерии. Технология ЭКМО может сохранить жизнь самым тяжелым пациентам, а это до 10 случаев ежегодно.

Аппарат может использоваться не только в стационаре, но и при транспортировке маленьких пациентов из других городов и клиник.