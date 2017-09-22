Оптоволокно соединило Норильск с материком

Жители Норильска получили широкополосный доступ к быстрому Интернету с помощью оптоволоконной линии связи. «Норильский никель» инвестировалв прокладку кабеля от Уренгоя до Норильска, города с 180.000 человек, живущих в условиях вечной мерзлоты, по маршруту Тарко-Сале — Ванкор — Игарка — Снежногорск — Норильск длиной

Сеть прокладывалась через Уренгойскую ГРЭС, Ванкорский нефтепровод, до Игарки в Снежногорск и затем — в Норильск. Наиболее сложным участком является прокладка линии в зоне вечной мерзлоты — это почти 200 километров, где нет никакой инфраструктуры, а также переход-дюкер через Енисей в районе Игарки.

Мы единая страна, но у нас по-прежнему есть целый ряд субъектов Российской Федерации, где проживают не сотни людей, а более сотен тысяч наших граждан, где сегодня нет наземного, вообще никакого канала подключения для скоростной передачи информации. Норильск был крупнейший город России без наземной ВОЛС. До него таким городом был Якутск, там оптика появилась в декабре 2012 года.