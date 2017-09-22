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Информационные технологии

Оптоволокно соединило Норильск с материком

Жители Норильска получили широкополосный доступ к быстрому Интернету с помощью оптоволоконной линии связи. «Норильский никель» инвестировал 2,5 млрд рублей в прокладку кабеля от Уренгоя до Норильска, города с 180.000 человек, живущих в условиях вечной мерзлоты, по маршруту Тарко-Сале — Ванкор — Игарка — Снежногорск — Норильск длиной 1,2 тыс. км.

Сеть прокладывалась через Уренгойскую ГРЭС, Ванкорский нефтепровод, до Игарки в Снежногорск и затем — в Норильск. Наиболее сложным участком является прокладка линии в зоне вечной мерзлоты — это почти 200 километров, где нет никакой инфраструктуры, а также переход-дюкер через Енисей в районе Игарки.

Мы единая страна, но у нас по-прежнему есть целый ряд субъектов Российской Федерации, где проживают не сотни людей, а более сотен тысяч наших граждан, где сегодня нет наземного, вообще никакого канала подключения для скоростной передачи информации. Норильск был крупнейший город России без наземной ВОЛС. До него таким городом был Якутск, там оптика появилась в декабре 2012 года.

https://www.spbdnevnik.ru/news/2017-09-22/v-minkomsvyazi-nazvali--podvigom--provedeniey-interneta-v-norilske/

Норильск, ВОЛС, Интернет, ШПД
  • Евгений Беспалов Евгений Беспалов
    22.09.1723:23:42

       

    плюсики закончились    

    #957168
  • Нет аватара stasik
    23.09.1702:30:54

    Только недавно смотрел репортаж из Норильска где говорили что нет нормального интернета, и тут — такая новость. Отличная новость на самом деле, телекоммуникации и связь это важнейший двигатель экономики, особенно постиндустриальной.

    #957197
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