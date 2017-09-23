Три фельдшерско-акушерских пункта открыли в Новооскольском районе

ФАПы заработали после капремонта по программе «Управление здоровьем».

Фельдершко-акушерский пункт в селе Большая Ивановка расположен на площади около ста квадратных метров. Пункт находится в одном здании с библиотекой, это позволяет экономить тепло и энрегоресурсы. Учреждение обслуживает четыреста жителей из двух сёл.

В хуторе Мосьпанов ФАП разместился вместе с детским садом, что способствует эффективной профилактической работе с детьми.

Последним в этот день открыли фельдшерско-акушерский пункт в селе Боровое.

В рамках реализации программы «Управление здоровьем» в Новооскольском районе уже капитально отремонтировано 39 сельских учреждений здравоохранения.