Зульцер Хемтех расширяет производство в России

22 сентября в Серпухове Московской области состоялась презентация расширенного и модернизированного завода ООО «Зульцер Хемтех», специализирующегося на производстве высокотехнологичного оборудования для нефтегазовой, химической и других отраслей. Продукция востребована как на российском рынке, так и в Европе.

Предприятие создано в рамках программы по локализации производственных мощностей концерна Sulzer в России. Завод оснащен по последнему слову техники и выпускает полную продуктовую линейку компании.

Инвестиции в его расширение составили порядка 400 млн рублей. Численность работников к концу текущего года увеличится до 131 человека и будет продолжать расти по мере развития производства.

«Запущенное сегодня производство — результат почти десятилетней работы по локализации технологий Зульцер Хемтех в России. В итоге из небольшого предприятия в Серпухове вырос полноценный машиностроительный завод, продукция которого востребована в стратегически важных отраслях: химии и нефтепереработке. Немаловажно, что Зульцер Хемтех работает и на зарубежные рынки — это первая швейцарская компания, экспортирующая произведенную в России продукцию в Европу. Пример настоящего импортозамещения, работать над которым мы начали еще в 2009 году».

«Увеличение мощностей существующего завода — win-win situation* для Sulzer и клиентов концерна. Мы сможем существенно повысить свою конкурентоспособность и обеспечить еще более качественный сервис для российских клиентов. В тоже время, оптимизация логистики позволяет нам сократить сроки доставки в европейские страны до 3-4 дней. Таким образом, все клиенты компании — как в России, так и в Европе — получат надежного поставщика высокотехнологичной продукции, произведенной в строгом соответствии с глобальными стандартами качества Sulzer».

Предприятие будет производить регулярную структурированную насадку, современные тарельчатые устройства, сепарационное оборудование, внутренние устройства колонн и статические смесители.

Для справки:

Sulzer Chemtech является лидером в области технологии разделения и массообменных колонн, а также систем смешивания и распределения двухкомпонентных сред. С помощью современных решений, укрепляющих конкурентоспособность заказчиков, Sulzer Chemtech устанавливает стандарты в областях массообмена и статического перемешивания. Клиенты компании получают преимущество благодаря всемирной сети коммерческих представительств, конструкторско-технологических подразделений, производственных и обслуживающих предприятий.