Строительство гражданских судов
Предлагаю Вашему вниманию список гражданских судов, строящихся или проходящих испытания по состоянию на 29.09.2017.
1. Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» проекта 20870.
Проектант — ПАО «Центральное конструкторское бюро «Айсберг» (Санкт-Петербург)
Строительство ведёт ООО «Балтийский завод — судостроение» (Санкт-Петербург)
Заводской № 05710 — заложена
2. 3. 4. Универсальные атомные двухосадочные ледоколы проекта 22220.
Проектант — ПАО «Центральное конструкторское бюро «Айсберг» (Санкт-Петербург)
Строительство ведёт ООО «Балтийский завод — судостроение» (Санкт-Петербург)
Заводской № 05706 — заложен
Заводской № 05707 — заложен
Заводской № 05708 — заложен
5. Линейный дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» проекта 22600.
Проектанты — ПКБ «Петробалт» (Санкт-Петербург), ЦКБ «Айсберг» (Санкт-Петербург) и КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)
Строительство ведут ООО «Балтийский завод — судостроение» и ОАО «Адмиралтейские верфи»
Заводской № 05620 — заложен
6. 7. Ледокольные суда обеспечения проекта Aker ARC 130А.
Проектант — «Aker Arctic Technology» (Финляндия)
Строительство ведёт ПАО «Выборгский судостроительный завод»
Заводской № 233 — заложено
Заводской № 234 — заложено
8. Портовый ледокол «Обь» проекта Aker ARC 124.
Проектант — «Aker Arctic Technology» (Финляндия)
Строительство ведёт ПАО «Выборгский судостроительный завод»
Заводской № 232 — заложен
9. 10. Многофункциональные суда ледового класса проекта Aker ARC 121.
Проектант — «Aker Arctic Technology» (Финляндия)
Строительство ведёт «Arctech Helsinki Shipyard» (Хельсинки)
Заводской № 513 — заложено
Заводской № 514 — заложено 0?.2016 — спущено 08.2017 — «Михаил Лазарев»
11. 12. 13. 14. Многофункциональные суда снабжения ледового класса проекта IBSV 10022.
Проектант — ООО «Звезда Морские Технологии» / «Damen» (Нидерланды)
Строительство ведёт ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» (Большой Камень)
Заводской № 562001 — заложено
Заводской № 562002 — заложено
Заводской № 562003 — заложено
Заводской № 562004 — заложено
15. 16. Суда снабжения буровых платформ проекта 22420.
Проектант — ЦКБ «Балтсудопроект» (Санкт-Петербург)
Строительство ведёт ПАО «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре)
Заводской № 365 — заложено
Заводской № 366 — заложено
17. 18. Автомобильно-железнодорожные паромы проекта CNF11CPD.
Проектант — «Морское Инженерное Бюро» (Одесса, Украина)
Строительство ведёт ПАО «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре)
Заводской № 300 — заложен 29.06.2017
Заводской № 301 — заложен 29.06.2017
19. Круизное пассажирское судно проекта PV300.
Проектант — «Морское Инженерное Бюро» (Одесса, Украина)
Строительство ведёт ПАО «Завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород)
Заводской № 1 — заложено 28.03.2017
20. Круизное пассажирское судно проекта PV300VD.
Проектант — «Морское Инженерное Бюро» (Одесса, Украина)
Строительство ведёт ОАО «Судостроительный завод «Лотос» (Нариманов, Астраханская область)
Заводской № 28500 — заложено 15.08.2016
21. 22. 23. 24. 25. Скоростные пассажирские глиссирующие суда проекта А145.
Проектант — ООО «Агат Дизайн Бюро» (Санкт-Петербург)
АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»:
Заложено
Заложено
ООО «Судостроительный завод «Залив» (Керчь):
Заводской № 701 — заложено
Заводской № 702 — заложено
Заводской № 703 — в постройке
26. 27. Скоростные пассажирские глиссирующие суда проекта А45-2.
Проектант — ООО «Агат Дизайн Бюро» (Санкт-Петербург)
Строительсво ведёт АО «Хабаровский судостроительный завод»
28. 29. Скоростные пассажирские суда на подводных крыльях «Валдай 45Р» проекта 23180.
Проектант — ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» (Нижний Новгород)
Строительство ведёт ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» (Нижегородская область)
Заводской № 501 — заложено
Заводской № 502 — заложено 28.09.2017
30. Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160.
Проектант — ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» (Нижний Новгород)
Строительство ведёт ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск)
Заводской № 02701 — заложено
31. Судно обеспечения аварийно-спасательных работ проекта 23700.
Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)
Строительство ведёт ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград)
Заводской № 370 — заложено
32. Многофункциональное морское водолазное судно-катамаран проекта SDS18.
Проектант — «Морское Инженерное Бюро» (Одесса, Украина)
Строительство ведёт ОАО «Окская судоверфь» (Навашино, Нижегородская область)
Заводской № 2300 — заложено
33. Аварийно-спасательное судно.
Строительство ведёт ООО «Судостроительный завод «Залив» (Керчь)
Заводской № 01500 — заложено ?
34. 35. Поисково-спасательные суда проекта А163.
Строительство ведёт ООО «Судостроительный завод «Залив» (Керчь)
Заводской № 112 — заложено 28.07.2015
Заводской № 113 — заложено 09.12.2015
36. 37. 38. Рыболовецкие траулеры-сейнеры проекта SK-3101R.
Проектант — «Skipskompetanse» (Норвегия)
Строительство ведёт ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград)
Заводской № 04001 — заложен
Заводской № 04002 — заложен
Заводской № 04003 — заложен
Строительсво ведёт ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное)
40. 41. Рыболовецкие траулеры проекта 03095.
Строительство ведёт ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное)
Заводской № 410 — заложен 15.09.2017
Заводской № 411 — заложен 15.09.2017
42. 43. Морозильные траулеры проекта ST-118L-ATF.
Проектанты «Skipsteknisk» (Норвегия) и «Морское Инженерное Бюро» (Украина)
Строительство ведёт ПАО «Выборгский судостроительный завод»
Заводской № 935 — заложен
Заводской № 936 — готовится к закладке
44. 45. Сухогрузные суда проекта RSD49.
Проектант — «Морское Инженерное Бюро» (Одесса, Украина)
ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Шлиссельбург):
Заводской № 410 — заложен
ОАО «Судостроительный завод «Лотос» (Нариманов, Астраханская область):
Заводской № 303 — заложено 20.04.2017
46. 47. 48. Сухогрузные суда проекта RSD59.
Проектант — «Морское Инженерное Бюро» (Одесса, Украина)
ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Шлиссельбург):
Заводской № 591 — заложено 18.05.2017
Заводской № 592 — заложено 25.05.2017
ПАО «Завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород)
Заводской №? — заложено 05.09.2017
Проектант — «Морское Инженерное Бюро» (Одесса, Украина)
49. 50. Танкеры-продуктовозы проекта RST25.
Проектант — «Морское Инженерное Бюро» (Одесса, Украина)
Строительство ведёт ОАО «Судостроительный завод «Лотос» (Нариманов, Астраханская область)
Заводской № 25006 — заложено 25.03.2016
Заводской № 25007 — заложено 07.04.2016
51. 52. 53. 54. Танкеры-химовозы проекта RST27М.
Проектант — «Морское Инженерное Бюро» (Одесса, Украина)
Строительство ведёт ПАО «Завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород)
Заводской № 02025 — заложен
Заводской № 02026 — заложен
Заводской № 02027 — заложен
Заводской № 02028 — заложен
55. 56. Танкеры проекта 00211.
Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)
Строительство ведут ЗАО «Находка Марин Партнерс» и OAO «Центр судоремонта «Дальзавод»
Заводской № 571 — заложен
Заводской № 572 — заложен
57. Танкер-газовоз ледового класса.
Строительство ведёт «Arctech Helsinki Shipyard» (Хельсинки)
Заводской № 515 — заложен 27.07.2017
58. 59. 60. Лоцмейстерские суда проекта BLV04.
Проектант — «Морское Инженерное Бюро» (Одесса, Украина)
Строительство ведёт ОАО «Сосновский судостроительный завод» (Кировская область)
Заводской № 10701 — заложено
Заводской № 10702 — заложено
Заводской № 10703 — заложено
61. 62. 63. Грунтоотвозные самоходные баржи проекта НВ600.
Проектант — ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург)
Строительство ведёт ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» (Петрозаводск)
Заводской № 201 — заложена
Заводской № 202 — заложена 15.04.2016
Заводской № 203 — заложена 15.04.2016
64. Ледокольный буксир проекта Т40105.
Строительство ведёт ООО «Краншип»
Спущен на воду
Строительство ведёт ОАО «Порт Коломна» (Коломна, Московская область)
Заложен
66. Амфибийное пассажирское судно на воздушной подушке СВП-50 проекта 12270М.
Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Строительсво ведёт АО «Хабаровский судостроительный завод»
Заводской № 051 — заложено 20.10.2012
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