Строительство гражданских судов

Предлагаю Вашему вниманию список гражданских судов, строящихся или проходящих испытания по состоянию на 29.09.2017.

1. Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» проекта 20870.

Проектант — ПАО «Центральное конструкторское бюро «Айсберг» (Санкт-Петербург)

Строительство ведёт ООО «Балтийский завод — судостроение» (Санкт-Петербург)

Заводской № 05710 — заложена 21.04.2009 — спущена 01.07.2010 — «Академик Ломоносов»

2. 3. 4. Универсальные атомные двухосадочные ледоколы проекта 22220.

Проектант — ПАО «Центральное конструкторское бюро «Айсберг» (Санкт-Петербург)

Строительство ведёт ООО «Балтийский завод — судостроение» (Санкт-Петербург)

Заводской № 05706 — заложен 05.11.2013 — спущен 16.06.2016 — «Арктика»

Заводской № 05707 — заложен 26.05.2015 — спущен 22.09.2017 — «Сибирь»

Заводской № 05708 — заложен 25.07.2016 — «Урал»

5. Линейный дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» проекта 22600.

Проектанты — ПКБ «Петробалт» (Санкт-Петербург), ЦКБ «Айсберг» (Санкт-Петербург) и КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Строительство ведут ООО «Балтийский завод — судостроение» и ОАО «Адмиралтейские верфи»

Заводской № 05620 — заложен 10.10.2012 — спущен 30.12.2016

6. 7. Ледокольные суда обеспечения проекта Aker ARC 130А.

Проектант — «Aker Arctic Technology» (Финляндия)

Строительство ведёт ПАО «Выборгский судостроительный завод»

Заводской № 233 — заложено 03.11.2015 — спущено 24.11.2016 — «Александр Санников»

Заводской № 234 — заложено 14.12.2015 — спущено 05.07.2017 — «Андрей Вилькицкий»

8. Портовый ледокол «Обь» проекта Aker ARC 124.

Проектант — «Aker Arctic Technology» (Финляндия)

Строительство ведёт ПАО «Выборгский судостроительный завод»

Заводской № 232 — заложен 27.09.2016 — «Обь»

9. 10. Многофункциональные суда ледового класса проекта Aker ARC 121.

Проектант — «Aker Arctic Technology» (Финляндия)

Строительство ведёт «Arctech Helsinki Shipyard» (Хельсинки)

Заводской № 513 — заложено 15.07.16 — спущено 07.2017 — «Фёдор Ушаков»

Заводской № 514 — заложено 0?.2016 — спущено 08.2017 — «Михаил Лазарев»

11. 12. 13. 14. Многофункциональные суда снабжения ледового класса проекта IBSV 10022.

Проектант — ООО «Звезда Морские Технологии» / «Damen» (Нидерланды)

Строительство ведёт ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» (Большой Камень)

Заводской № 562001 — заложено 08.09.2017 — «Катерина Великая»?

Заводской № 562002 — заложено 08.09.2017 — «Святая Мария»

Заводской № 562003 — заложено 08.09.2017 — «Александр Невский»?

Заводской № 562004 — заложено 08.09.2017 — «Владимир Мономах»

15. 16. Суда снабжения буровых платформ проекта 22420.

Проектант — ЦКБ «Балтсудопроект» (Санкт-Петербург)

Строительство ведёт ПАО «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре)

Заводской № 365 — заложено 29.09.2010 — спущено 31.05.2013 — «Иван Сидоренко»

Заводской № 366 — заложено 16.02.2011 — спущено 11.06.2014 — «Остап Шеремет»

17. 18. Автомобильно-железнодорожные паромы проекта CNF11CPD.

Проектант — «Морское Инженерное Бюро» (Одесса, Украина)

Строительство ведёт ПАО «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре)

Заводской № 300 — заложен 29.06.2017

Заводской № 301 — заложен 29.06.2017

19. Круизное пассажирское судно проекта PV300.

Проектант — «Морское Инженерное Бюро» (Одесса, Украина)

Строительство ведёт ПАО «Завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород)

Заводской № 1 — заложено 28.03.2017

20. Круизное пассажирское судно проекта PV300VD.

Проектант — «Морское Инженерное Бюро» (Одесса, Украина)

Строительство ведёт ОАО «Судостроительный завод «Лотос» (Нариманов, Астраханская область)

Заводской № 28500 — заложено 15.08.2016

21. 22. 23. 24. 25. Скоростные пассажирские глиссирующие суда проекта А145.

Проектант — ООО «Агат Дизайн Бюро» (Санкт-Петербург)

АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»:

Заложено 13.07.2017 — спущено 0?.2017

Заложено 13.07.2017 — спущено 23.09.2017

ООО «Судостроительный завод «Залив» (Керчь):

Заводской № 701 — заложено 05.09.2014 — «Симферополь»

Заводской № 702 — заложено 05.09.2014 — «Керчь»

Заводской № 703 — в постройке

26. 27. Скоростные пассажирские глиссирующие суда проекта А45-2.

Проектант — ООО «Агат Дизайн Бюро» (Санкт-Петербург)

Строительсво ведёт АО «Хабаровский судостроительный завод»

28. 29. Скоростные пассажирские суда на подводных крыльях «Валдай 45Р» проекта 23180.

Проектант — ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» (Нижний Новгород)

Строительство ведёт ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» (Нижегородская область)

Заводской № 501 — заложено 01.07.2014 — спущено 28.09.2017 — «Ростислав Алексеев»

Заводской № 502 — заложено 28.09.2017

30. Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160.

Проектант — ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» (Нижний Новгород)

Строительство ведёт ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск)

Заводской № 02701 — заложено 23.08.2013 — «Чайка»

31. Судно обеспечения аварийно-спасательных работ проекта 23700.

Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Строительство ведёт ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград)

Заводской № 370 — заложено 21.04.2017 — «Воевода»

32. Многофункциональное морское водолазное судно-катамаран проекта SDS18.

Проектант — «Морское Инженерное Бюро» (Одесса, Украина)

Строительство ведёт ОАО «Окская судоверфь» (Навашино, Нижегородская область)

Заводской № 2300 — заложено 01.12.2016 — 26.07.2017 — «Игорь Ильин»

33. Аварийно-спасательное судно.

Строительство ведёт ООО «Судостроительный завод «Залив» (Керчь)

Заводской № 01500 — заложено ?

34. 35. Поисково-спасательные суда проекта А163.

Строительство ведёт ООО «Судостроительный завод «Залив» (Керчь)

Заводской № 112 — заложено 28.07.2015

Заводской № 113 — заложено 09.12.2015

36. 37. 38. Рыболовецкие траулеры-сейнеры проекта SK-3101R.

Проектант — «Skipskompetanse» (Норвегия)

Строительство ведёт ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград)

Заводской № 04001 — заложен 08.03.2016 — «Ленинец»

Заводской № 04002 — заложен 25.11.2016 — «Командор»

Заводской № 04003 — заложен 24.03.2017 — «Ударник»

39. Рыболовецкое судно.

Строительсво ведёт ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное)

40. 41. Рыболовецкие траулеры проекта 03095.

Строительство ведёт ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное)

Заводской № 410 — заложен 15.09.2017

Заводской № 411 — заложен 15.09.2017

42. 43. Морозильные траулеры проекта ST-118L-ATF.

Проектанты «Skipsteknisk» (Норвегия) и «Морское Инженерное Бюро» (Украина)

Строительство ведёт ПАО «Выборгский судостроительный завод»

Заводской № 935 — заложен 31.05.2017 — «Баренцево море»

Заводской № 936 — готовится к закладке

44. 45. Сухогрузные суда проекта RSD49.

Проектант — «Морское Инженерное Бюро» (Одесса, Украина)

ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Шлиссельбург):

Заводской № 410 — заложен 28.03.2013 — спущен 29.06.2017 — «Пола Севастиана»

ОАО «Судостроительный завод «Лотос» (Нариманов, Астраханская область):

Заводской № 303 — заложено 20.04.2017

46. 47. 48. Сухогрузные суда проекта RSD59.

Проектант — «Морское Инженерное Бюро» (Одесса, Украина)

ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Шлиссельбург):

Заводской № 591 — заложено 18.05.2017

Заводской № 592 — заложено 25.05.2017

ПАО «Завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород)

Заводской №? — заложено 05.09.2017

Проектант — «Морское Инженерное Бюро» (Одесса, Украина)

49. 50. Танкеры-продуктовозы проекта RST25.

Проектант — «Морское Инженерное Бюро» (Одесса, Украина)

Строительство ведёт ОАО «Судостроительный завод «Лотос» (Нариманов, Астраханская область)

Заводской № 25006 — заложено 25.03.2016

Заводской № 25007 — заложено 07.04.2016

51. 52. 53. 54. Танкеры-химовозы проекта RST27М.

Проектант — «Морское Инженерное Бюро» (Одесса, Украина)

Строительство ведёт ПАО «Завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород)

Заводской № 02025 — заложен 15.03.2017 — спущен 08.09.2017 — «Балт-Флот 17»

Заводской № 02026 — заложен 25.04.2017 — «Балт-Флот 18»

Заводской № 02027 — заложен 27.06.2017 — «Балт-Флот 19»

Заводской № 02028 — заложен 18.08.2017 — «Балт-Флот 20»

55. 56. Танкеры проекта 00211.

Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Строительство ведут ЗАО «Находка Марин Партнерс» и OAO «Центр судоремонта «Дальзавод»

Заводской № 571 — заложен 15.12.2011 — спущен 08.08.2014 — «РН Сахалин»

Заводской № 572 — заложен 16.05.2012 — спущен 14.04.2016 — «РН Приморье»

57. Танкер-газовоз ледового класса.

Строительство ведёт «Arctech Helsinki Shipyard» (Хельсинки)

Заводской № 515 — заложен 27.07.2017

58. 59. 60. Лоцмейстерские суда проекта BLV04.

Проектант — «Морское Инженерное Бюро» (Одесса, Украина)

Строительство ведёт ОАО «Сосновский судостроительный завод» (Кировская область)

Заводской № 10701 — заложено 26.11.2014 — спущено 07.06.2016 — «Виктор Кусков»

Заводской № 10702 — заложено 08.05.2015 — «Гидрограф Равдин»

Заводской № 10703 — заложено 08.05.2015 — «Анатолий Климов»

61. 62. 63. Грунтоотвозные самоходные баржи проекта НВ600.

Проектант — ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург)

Строительство ведёт ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» (Петрозаводск)

Заводской № 201 — заложена 19.02.2016 — спущена 22.09.2017 — «Трудовая»

Заводской № 202 — заложена 15.04.2016

Заводской № 203 — заложена 15.04.2016

64. Ледокольный буксир проекта Т40105.

Строительство ведёт ООО «Краншип»

Спущен на воду 16.09.2017 — «Юрибей»

65. Буксир-толкач.

Строительство ведёт ОАО «Порт Коломна» (Коломна, Московская область)

Заложен 17.11.2016 — «Коломенский-1601»

66. Амфибийное пассажирское судно на воздушной подушке СВП-50 проекта 12270М.

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Строительсво ведёт АО «Хабаровский судостроительный завод»

Заводской № 051 — заложено 20.10.2012

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