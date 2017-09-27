В технополисе «Москва» открылось производство ортопедической обуви компании «Ортомода»
Компания «Ортомода» открыла производство ортопедической обуви на территории технополиса «Москва». Общая стоимость проекта составила 147 млн руб., из которых 51 млн руб.
Здесь отечественные разработки соседствуют с ручным трудом, а аналогов выпускаемой продукции нет во всей стране. Уникальность фабрики заключается в использовании цифровых дистанционных технологий, в том числе 3D-измерения стопы и моделирования колодки. Это открывает возможности перед людьми с различными заболеваниями заказать обувь из любой точки России.
Пока на высокотехнологичных работах задействованы 30 человек, до конца года количество сотрудников удвоят. Предприятие привлекло на работу и людей с ограниченными возможностями здоровья. Они предлагают свои идеи для того, чтобы сделать выпускаемую обувь удобнее и доступнее для потребителей.
Продукция, ранее востребованная в основном в столице и Подмосковье, теперь поставляется в 40 регионов страны. Заказывает ортопедическую обувь и Департамент труда и социальной защиты населения Москвы. Найти ее можно в салонах и магазинах города.
— Первый зарубежный контракт мы заключили с Китаем, теперь поставляем обувь туда, — рассказала глава компании Галина Волкова.
Потребителями продукции являются взрослые и дети со сложными деформациями стопы, пациенты с синдромом диабетической стопы и другие люди, которым требуется специальная анатомическая обувь. Также компания выпускает реабилитационную одежду для людей на инвалидных колясках, адаптивную школьную форму для детей-инвалидов и реабилитационную одежду для лежачих больных.
Индивидуальный подход к каждому клиенту сочетается с передовыми технологиями. Швейные машинки запрограммированы таким образом, что изменений в их настройки не требуется. Любая попытка их будет остановлена. Сотрудники становятся операторами «умных» станков, которые сами определяют длину стежка на изделии. Английские программы в установленных компьютерах моделируют разные виды обуви. В существующей в рамках предприятия лаборатории тестируются свойства выпускаемой продукции.
На предприятии можно найти бело-розовые босоножки для девочек, с цветными вставками сандалии для мальчиков, аккуратные туфли для женщин и удобные ботинки для мужчин.
- Великоросс
- 27.09.201714:06
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