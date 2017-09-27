Реконструкцию производственной площадки по выпуску гофрокартона завершили в подмосковной Истре



Производственная площадка по выпуску гофрокартона

Около деревни Лешково городского округа Истра Московской области закончили реконструкцию производственной площадки «Архбум» по выпуску гофрокартона.

После введения объекта в эксплуатацию на предприятии будет создано 320 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Во время реконструкции увеличили площадь складской зоны, построили административно-бытовой блок в 1,4 тысячи квадратных метров. Также были возведены новое складское здание в 6,8 тысячи квадратных метров, пристройка к существующему производственно-складскому корпусу склада запасных частей. Кроме того, в ходе работ складские помещения оснастили системой высокостеллажного хранения, поясняется в сообщении.