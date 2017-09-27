Обзор реконструции дорог России

В Ульяновской области завершен капитальный ремонт 10-километрового участка дороги Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск.

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» ввело в эксплуатацию участок (с 115 км по 125 км) автодороги Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск в Сурском районе Ульяновской области.



участок (с 115 км по 125 км) автодороги Р-178

В ходе капитального ремонта на участке протяженностью 10 км специалисты исправили продольный профиль, заменили дорожную одежду, укрепили обочины щебнем и асфальтобетоном. Верхний слой дорожного покрытия выполнен из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-15. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на участке установили 8,6 км металлического барьерного ограждения и более сотни дорожных знаков, а также нанесли разметку термопластиком. Для удобства пассажиров возведено четыре новых кирпичных автопавильона.

Всего до конца 2017 года ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» планирует капитально отремонтировать четыре участка трассы Р-178 в границах Ульяновской области общей протяженностью более 34 км.



участок (с 115 км по 125 км) автодороги Р-178

11-километровый гравийный разрыв ликвидировали на трассе А-331 «Вилюй» в Братском районе Иркутской области.

Подведомственный Росавтодору ФКУ Упрдор «Прибайкалье» ввело в эксплуатацию участок капитального ремонта км 280 — км 292 на федеральной автодороге А-331 «Вилюй» в Братском районе Иркутской области.



участок капитального ремонта км 280 – км 292 на федеральной автодороге А-331 «Вилюй»

Строительно-монтажные работы на объекте начались в октябре 2016 года. В ходе капремонта на 11-километровом участке было выполнено усиление основания дороги с применением технологии холодного ресайклинга, устройство дорожной одежды, площадью 89 тыс. м2. Также дорожники удлинили существующие водопропускные трубы и укрепили откосы и кюветы. Наряду с капитальным ремонтом дорожного полотна было выполнено устройство переходно-скоростных полос на примыканиях. В целях обеспечения безопасности дорожного движения установлено 60 новых дорожных знака, более 5 км барьерного ограждения, нанесена разметка термопластиком.

В этом дорожно-строительном сезоне на трассе А-331 «Вилюй» в Иркутской области планируется привести в нормативное состояние 91 км, в том числе на 33 км будут выполнены работы по капитальному ремонту. На сегодняшний день уже введено в эксплуатацию порядка 55 км автодороги.

В общей сложности за последние 5 лет дорожники ликвидировали 110 км гравийных разрывов. Оставшиеся 5 км «грунтовки» на этой трассе дорожники заменят на асфальтобетон уже в следующем сезоне. Таким образом, в 2018 году на трассе А-331 «Вилюй» в границах Иркутской области не останется участков с грунтовым покрытием.