Авиакомпания «Азимут» получила 4-й пассажирский самолет Сухой Суперджет 100



Самолет SSJ 100 авиакомпании "Азимут"

Сегодня, Сухой Суперджет с бортовым номером RA-89085 совершил перелет в базовый аэропорт авиакомпании «Азимут» Ростов-на-Дону. Это уже четвертый Сухой Суперджет в парке этой новой авиакомпании и последний по первому договору лизинга. Этот самолет с заводским номером 95123 построен ГСС по заказу лизинговой компании ГТЛК. Первый полет совершил 2 февраля 2017 года и ранее нигде не эксплуатировался. Всего компания «Азимут» заключила с ГТЛК два договора на лизинг в общей сложности 8 самолетов Сухой Суперджет, со сроками поставки до апреля 2018 года. Кроме этого, компания имеет опцион на поставку еще 8 самолетов.