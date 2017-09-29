В Ростовской области открыт литейный завод по переработке лома цветных металлов

Новый литейный завод BAZL («Батайский завод литья») открыт в Батайске Ростовской области. Завод расположидя на участке площадью 0,73 гектара и будет перерабатывать алюминиевые отходы промышленных предприятий не только Ростовской области, но и юга России.

Мощность предприятия составляет 2 тыс. тонн продукции в год, в дальнейшем планируется увеличение производства до 6 тыс. тонн в год.

Проект по строительству производственного цеха с административно-бытовым корпусом для выпуска продукции с использованием лома цветных металлов принес городу 49 новых рабочих мест.

Главными потребителями продукции завода выступят компании автомобильной, энергетической, нефтяной, машиностроительной отраслей, которые закупают алюминиевые слитки для дальнейшей переплавки при производстве оборудования. Продукция используется при производстве фитингов для кранов, отопительных батарей, двигателей автомобилей и др. Поставки планируется осуществлять по всей России.

http://www.xn----7sbabb9b...i/news/detail.php?ID=2198