Калужские полицейские получили новые машины и патрульный катер‍

В Калуге, на набережной Яченского водохранилища, состоялся гарнизонный развод наружных нарядов полиции.

Перед началом мероприятия начальник УМВД России по Калужской области генерал-майор полиции Сергей Плахих вручил ряду сотрудников патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб Почетные грамоты за высокие показатели в оперативно-служебной деятельности и очередные специальные звания.

20 патрульных автомобилей поступили в городской батальон и районные подразделения ГИБДД в рамках гособоронзаказа на 2017 год. Транспортные средства укомплектованы техническими средствами и спецтехникой для осуществления контроля за соблюдением правил дорожного движения.

Кроме того, в распоряжение УМВД России по Калужской области был передан катер, предназначенный для несения службы на водных объектах региона.

По завершении гарнизонного развода личный состав УМВД приступил к выполнению должностных обязанностей по охране общественного порядка и надзору за дорожным движением уже на новых служебных автомобилях.

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