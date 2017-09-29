Судно на подводных крыльях Валдай 45Р. Спуск на воду.

Работа над созданием СПК «Валдай 45Р» ведется в рамках ГП РФ «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 гг.».

Длина судна составляет 21,3 м, ширина — 5,2 м, скорость — 60 км/ч, пассажировместимость — 45 человек, дальность плавания — 400 км, экипаж — 2 человека.

«Валдай 45Р» способен обеспечить скоростную перевозку пассажиров в светлое время суток в салонах, оборудованных креслами авиационного типа. Эксплуатировать данное судно можно на полноводных реках всей территории России от Центральной части до Дальнего Востока.

Это первое речное пассажирское СПК нового поколения. Последнее подобное судно было построено еще в СССР более 30 лет назад.

СПК «Валдай 45Р» строится на собственном производстве ЦКБ, с использованием самого современного оборудования и материалов.

В дальнейшем на судне проведут испытания на открытой воде, с последующей работой по отделке судна.

Головное судно СПК «Валдай 45Р» начнет навигацию уже в 2018 году. Эксплуатация судна планируется провести в Санкт-Петербурге в период проведения Чемпионат Мира по футболу 2018 для перевозки почетных болельщиков, с последующей передачей заказчику.