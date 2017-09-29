Северсталь обновляет крановое оборудование на Череповецком металлургическом комбинате

На Череповецком металлургическом комбинате (входит в состав дивизиона «Северсталь Российская сталь»), в рамках инвестиционного проекта завершены работы по монтажу электромостового крана в производстве плоского проката, сообщает пресс-служба компании.

«Новый кран грузоподъемностью 50/12,5 т предназначен для перемещения рулонов с линий непрерывно-травильных агрегатов в цех прокатки и отжига, — комментирует генеральный директор дивизиона „Северсталь Российская сталь“ Вадим Германов. — Стоимость нового оборудования составила 55 млн рублей».

Конструкторская документация для нового крана разработана в конструкторском центре «Промсервис», проект установки нового крана в существующем цехе разработан «Северсталь-Проект», металлоконструкции изготовили специалисты машиностроительного центра «ССМ-Тяжмаш» (входят в дивизион «Северсталь Российская сталь»). Поставку электрооборудования выполнила компания «Двеста» (Республика Беларусь). Работы по монтажу крана произвели специалисты центра «Домнаремонт» (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь»).