￼ «Мираторг» приступил к строительству новой мясохладобойни в Курской области

П. Черницыно, Курская обл, 19 сентября — АПХ «Мираторг», производитель N1 свинины в России, сообщает о начале строительства крупнейшего в стране высокотехнологичного комплекса по убою и глубокой переработке свиней мощностью 4,5 млн голов в год. Первая продукция нового предприятия поступит на рынок уже в 2020 году.

Инвестиции в проект «удвоение свиноводства» составят более 160 млрд. рублей, из которых свыше 68 млрд. рублей — стоимость роботизированной мясохладобойни, которая сможет перерабатывать 4,5 млн. голов свиней в год.

Производственный комплекс по убою и глубокой переработке вблизи пос. Черницино Октябрьского района Курской области обеспечит создание более 5000 новых рабочих мест в регионе. Первая очередь завода — глубокая переработка мяса, будет введена в эксплуатацию уже в 2020 году, а в 2021 «Мираторг» запустит комплекс по убою и обвалке свиней.

«Данный проект является составной частью решения стратегической задачи холдинга по удвоению мощности свиноводческого дивизиона до 7,7 млн голов в год. Кроме мясохладобойни в Курской области будет создана зерновая компания, запущено производство комбикормов и построены новые свиноводческие комплексы. Данный проект органически дополняет уже существующие мощности свиноводческого дивизиона и позволяет кратно увеличить ассортимент и объем поставок высококачественной мясной продукции на рынок, а значит и существенно повысить ее доступность для потребителей по всей стране», — сказал президент «Мираторга» Виктор Линник на торжественной церемонии закладки первого камня новой мясохладобойни.