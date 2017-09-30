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Новые и модернизированные предприятия агропрома

￼ «Мираторг» приступил к строительству новой мясохладобойни в Курской области

П. Черницыно, Курская обл, 19 сентября — АПХ «Мираторг», производитель N1 свинины в России, сообщает о начале строительства крупнейшего в стране высокотехнологичного комплекса по убою и глубокой переработке свиней мощностью 4,5 млн голов в год. Первая продукция нового предприятия поступит на рынок уже в 2020 году.

Инвестиции в проект «удвоение свиноводства» составят более 160 млрд. рублей, из которых свыше 68 млрд. рублей — стоимость роботизированной мясохладобойни, которая сможет перерабатывать 4,5 млн. голов свиней в год.

Производственный комплекс по убою и глубокой переработке вблизи пос. Черницино Октябрьского района Курской области обеспечит создание более 5000 новых рабочих мест в регионе. Первая очередь завода — глубокая переработка мяса, будет введена в эксплуатацию уже в 2020 году, а в 2021 «Мираторг» запустит комплекс по убою и обвалке свиней.

«Данный проект является составной частью решения стратегической задачи холдинга по удвоению мощности свиноводческого дивизиона до 7,7 млн голов в год. Кроме мясохладобойни в Курской области будет создана зерновая компания, запущено производство комбикормов и построены новые свиноводческие комплексы. Данный проект органически дополняет уже существующие мощности свиноводческого дивизиона и позволяет кратно увеличить ассортимент и объем поставок высококачественной мясной продукции на рынок, а значит и существенно повысить ее доступность для потребителей по всей стране», — сказал президент «Мираторга» Виктор Линник на торжественной церемонии закладки первого камня новой мясохладобойни.

https://miratorg.ru/#miratorg-_pristupil_k_stroitelstvu_novoy_myasokhla

Курская область, Мираторг
  • Нет аватара Zemos
    30.09.1711:29:04

    Фото отсюда: adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=71225&page=8

    Отредактировано: Zemos~11:30 30.09.17
    #959701
  • Нет аватара PSEROV
    30.09.1712:51:54

    Роботизированный объект за 68 млрд рублей! Молодцы!

    Раньше такие цифры 'в технологиях' шли больше от Минобороны!

    PS:

    Пожелаем товарищам/господам дешевых кредитов на доброе дело!

    Отредактировано: PSEROV~12:56 30.09.17
    #959722
  • Нет аватара Советский
    30.09.1712:52:16

    5000 рабочих мест          Не фига себе. Это целый город-завод,что металлургический комбинат. Очень круто         

    #959723
  • aleco aleco
    30.09.1716:27:49

    Остап Бендер вспомнился ))

    #959758
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