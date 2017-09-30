В Тимашевске Краснодарского края открыто новое здание детской художественной школы

Тимашевская детская художественная школа отметила новоселье в новом трехэтажном здании.

В школе имеются новые современные классы, мастерские живописи, рисунка, декоративно-прикладного искусства, композиции, скульптуры, компьютерный класс, выставочный зал.

Это уже вторая школа художественного образования в крае, которая при поддержке муниципального образования получила в начале этого учебного года новое здание. В текущем году на ремонт и оснащение детских школ искусств из бюджета региона выделено свыше 10 млн рублей. Субсидии на эти цели получили пять школ. Кроме того, более 2,5 млн рублей направлены на приобретение музыкальных инструментов для трех школ.