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Детские сады и школы

В селе Байбек Астраханской области открыт детский сад на 100 мест

В селе Байбек Красноярского района Астраханской области состоялась торжественная церемония открытия нового детского сада, построенного давним деловым партнёром региона — Каспийским трубопроводным Консорциумом.

Новый просторный двухэтажный детский сад готов принять 75 детей, однако его площадь при необходимости позволит принять до ста малышей. В дошкольном учреждении выполнена полная отделка, групповые комнаты и кабинеты оснащены всем необходимым, есть кабинеты для кружковой работы, зал для проведения музыкальных и физкультурных занятий, прачечная. По последнему слову техники оборудованы и технические помещения: котельная, пищеблок, медпункт, благоустроена территория — на ней расположены игровые и спортплощадки.

http://jilkin.ru/news/v-sele-baybek-krasnoyarskogo-rayona-astrahanskoy-oblasti-poyavilsya-novyy-detskiy-sad

Астраханская область, детский сад
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