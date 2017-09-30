В селе Байбек Астраханской области открыт детский сад на 100 мест

В селе Байбек Красноярского района Астраханской области состоялась торжественная церемония открытия нового детского сада, построенного давним деловым партнёром региона — Каспийским трубопроводным Консорциумом.

Новый просторный двухэтажный детский сад готов принять 75 детей, однако его площадь при необходимости позволит принять до ста малышей. В дошкольном учреждении выполнена полная отделка, групповые комнаты и кабинеты оснащены всем необходимым, есть кабинеты для кружковой работы, зал для проведения музыкальных и физкультурных занятий, прачечная. По последнему слову техники оборудованы и технические помещения: котельная, пищеблок, медпункт, благоустроена территория — на ней расположены игровые и спортплощадки.