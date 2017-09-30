В Грозном открылась первая лингвистическая школа на 1224 места

Первая специализированная общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков открылась в поселке Черноречье Заводского района г. Грозного.

Учебное заведение будет носить имя выдающегося чеченского лингвиста-филолога с мировым именем, заслуженного деятеля науки РФ Юнуса Дешериева.

ГБОУ «Лингвистическая школа» рассчитана на 1224 места. Учебный процесс будет проходить в одну смену. Во второй половине дня дети смогут посещать разнообразные кружки и секции, заниматься водными видами спорта. В распоряжении учащихся имеются два спортзала и два бассейна, скалодром, большая библиотека, актовый зал и столовая. Предусмотрено двухразовое питание. Все кабинеты оснащены современным учебно-наглядным оборудованием. В школе организованы курсы по углубленному изучению иностранных языков, занятия по хореографии, музыке, есть спортивные секции по мини-футболу, плаванию, гимнастике, баскетболу и волейболу.