В Набережных Челнах открыта новая школа на 1200 мест

Новая школа в 36-ом микрорайоне Набережных Челнов имеет два бассейна, основной из которых — 25 метров с 4 профессиональными дорожками, размер малого бассейна — 6 на 12 метров.

В школе два спортивных зала, в одном из них расположат скалодром. На прилегающей территории — спортивная зона с футбольным полем.

Оборудован концертный зал на 500 мест.

Для первоклассников в школе есть отдельный вход.

Строительство школы было профинансировано из федерального и республиканского бюджетов (подрядчик ООО «Евростиль»).

Общая площадь здания — порядка 24,6 тыс. кв. м (ранее самой большой в Набережных Челнах считалась школа № 35 — ее площадь 19 тыс. кв. м).