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Детские сады и школы

В Набережных Челнах открыта новая школа на 1200 мест

Новая школа в 36-ом микрорайоне Набережных Челнов имеет два бассейна, основной из которых — 25 метров с 4 профессиональными дорожками, размер малого бассейна — 6 на 12 метров.

В школе два спортивных зала, в одном из них расположат скалодром. На прилегающей территории — спортивная зона с футбольным полем.

Оборудован концертный зал на 500 мест.

Для первоклассников в школе есть отдельный вход.

Строительство школы было профинансировано из федерального и республиканского бюджетов (подрядчик ООО «Евростиль»).

Общая площадь здания — порядка 24,6 тыс. кв. м (ранее самой большой в Набережных Челнах считалась школа № 35 — ее площадь 19 тыс. кв. м).

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1000599.htm

Татарстан, школа
  • Великоросс Великоросс
    30.09.1718:25:53

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    Отредактировано: Великоросс~18:34 30.09.17
    #959786
  • Вова-Н Вова-Н
    30.09.1719:10:41

    Повторяю своё сообщение на аналогичную твою новость.

    Вот новость от 1 сентября !

    Ты решил все школы по одной весь год тут выкладывать?

    Чесслово надоели уже эти школы, ибо тогда получается, что строители уроды опаздали с вводом школы на месяц или это ты на месяц опоздал с релизом. В данном случае опоздал автор новости Великоросс.

    В общем Великоросс ты уже не новости постишь, а просто качаешь себе рейтинг, которым и кичишься на каждом углу.

    ПыСы

    ты как ярый приверженец самодержавия и презирающий коммунистов однако перенял опыт последних из числа партаппаратчиков и пускаешь пыль в глаза. Так глядишь ты до весны всё будешь тут постить про открытые школы.

    #959797
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