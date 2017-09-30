В Набережных Челнах открыта новая школа на 1200 мест
Новая школа в 36-ом микрорайоне Набережных Челнов имеет два бассейна, основной из которых — 25 метров с 4 профессиональными дорожками, размер малого бассейна — 6 на 12 метров.
В школе два спортивных зала, в одном из них расположат скалодром. На прилегающей территории — спортивная зона с футбольным полем.
Оборудован концертный зал на 500 мест.
Для первоклассников в школе есть отдельный вход.
Строительство школы было профинансировано из федерального и республиканского бюджетов (подрядчик ООО «Евростиль»).
Общая площадь здания — порядка 24,6 тыс. кв. м (ранее самой большой в Набережных Челнах считалась школа № 35 — ее площадь 19 тыс. кв. м).
- Великоросс
- 30.09.201718:21
- 3
30.09.1718:25:53
Вова-Н
30.09.1719:10:41
30.09.1720:32:21