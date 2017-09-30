В Краснодарском крае открыта первая в крае сельская школа по типовому проекту

Возведение нового учебного блока в станице Староминской было начато в 2016 году. Ранее рядом со школой был построен детский сад на 95 мест.

В новой школе три этажа, помимо учебных кабинетов есть современный спортивный зал, помещение для занятий хореографией, столовая. На пришкольной территории будут функционировать стадион и спортивная площадка. Кроме того, с учетом нового здания вместимость образовательного учреждения составит более 600 мест, это позволит организовать обучение только в первую смену. Проектная стоимость составила порядка 300 млн рублей, выделенных из бюджетов всей уровней.