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Детские сады и школы

В Краснодарском крае открыта первая в крае сельская школа по типовому проекту

Возведение нового учебного блока в станице Староминской было начато в 2016 году. Ранее рядом со школой был построен детский сад на 95 мест.

В новой школе три этажа, помимо учебных кабинетов есть современный спортивный зал, помещение для занятий хореографией, столовая. На пришкольной территории будут функционировать стадион и спортивная площадка. Кроме того, с учетом нового здания вместимость образовательного учреждения составит более 600 мест, это позволит организовать обучение только в первую смену. Проектная стоимость составила порядка 300 млн рублей, выделенных из бюджетов всей уровней.

https://admkrai.krasnodar.ru/content/14/show/383600/

Краснодарский край, школа
  • Великоросс Великоросс
    30.09.1718:42:16

    Отредактировано: Великоросс~18:44 30.09.17
    #959791
  • Вова-Н Вова-Н
    30.09.1719:01:04

    Вот новость от 1 сентября !

    Ты решил все школы по одной весь год тут выкладывать?

    Чесслово надоели уже эти школы, ибо тогда получается, что строители уроды опаздали с вводом школы на месяц или это ты на месяц опоздал с релизом. В данном случае опоздал автор новости Великоросс.

    В общем Великоросс ты уже не новости постишь, а просто качаешь себе рейтинг, которым и кичишься на каждом углу.

    ПыСы

    ты как ярый приверженец самодержавия и презирающий коммунистов однако перенял опыт последних из числа партаппаратчиков и пускаешь пыль в глаза. Так глядишь ты до весны всё будешь тут постить про открытые школы.

    Специально посмотрел все твои новости сегодня и все они месячной давности !!!

    Отредактировано: Вова-Н~19:19 30.09.17
    #959794
    • Human RS Human RS
      30.09.1719:30:06

      Вот новость от 1 сентября !

      Ты решил все школы по одной весь год тут выкладывать?

      Чесслово надоели уже эти школы, ибо тогда получается, что строители уроды опаздали с вводом школы на месяц или это ты на месяц опоздал с релизом. В данном случае опоздал автор новости Великоросс.

      В общем Великоросс ты уже не новости постишь, а просто качаешь себе рейтинг, которым и кичишься на каждом углу.

      ПыСы

      ты как ярый приверженец самодержавия и презирающий коммунистов однако перенял опыт последних из числа партаппаратчиков и пускаешь пыль в глаза. Так глядишь ты до весны всё будешь тут постить про открытые школы.

      Специально посмотрел все твои новости сегодня и все они месячной давности !!!

      У вас психоз? Сделано у Нас не новостное агенство. Люди не на зарплате и постят новости тогда, когда их находят и у них есть время их опубликовать. Это первое.

      Второе. Все новости о дестких садах и школах, опубликованных сегодня коллегой нашел я и он публикует их по моей просьбе, поскольку они были банально пропущены ранее.

      И третье. Перстаньте писать однотипные сообщения в разных постах.

      P. S.И примите валерьяны, или успокойтесь другим способом. За годы существования сайта борцунов-истериков вроде вас тут было немало. Смотреть скучно.

      Отредактировано: Human RS~20:30 30.09.17
      #959801
      • Вова-Н Вова-Н
        30.09.1719:38:05

        Так эти новости наносят вред! Ибо вводят в заблуждение. И вина значит и на тебе тоже, раз ты автор.

        ПОЗОР! Из таких новостей можно сделать только один вывод — строители провалили сроки сдачи! А вы соответственно дезинформируете! Это кстати один из способов работы мериканских спецов по подрыву, выдавать вроде положительную новость, но совсем не тогда когда это нужно и создается совсем другое пооложение.

        Если ты это не понимаешь, то что ж дурак страшнее врага.

        #959805
        • Human RS Human RS
          30.09.1719:44:26

          Так эти новости наносят вред! Ибо вводят в заблуждение. И вина значит и на тебе тоже, раз ты автор.

          ПОЗОР! Из таких новостей можно сделать только один вывод — строители провалили сроки сдачи! А вы соответственно дезинформируете! Это кстати один из способов работы мериканских спецов по подрыву, выдавать вроде положительную новость, но совсем не тогда когда это нужно и создается совсем другое пооложение.

          Если ты это не понимаешь, то что ж дурак страшнее врага.

          Гражданин, вам реально надо успоительное или что-нибудь поэффективнее.

          Отредактировано: Human RS~19:48 30.09.17
          #959807
          • Вова-Н Вова-Н
            30.09.1720:02:54

            Ну понятно, для тебя все русские это быдло которое только и может, что пить горькую.

            Сразу видно как ты «любишь» народ    

            #959813
            • чебурашка1974 чебурашка1974
              30.09.1720:17:38

              для тебя все русские это быдло которое только и может, что пить горькую

              По себе судишь?    

              #959816
              • A_SEVER A_SEVER
                30.09.1720:20:27

                Вове-Н можно больше не писать — он нас покинул.

                #959818
                • Юрген Юрген
                  30.09.1720:40:35

                  Жестко.

                  #959828
                  • A_SEVER A_SEVER
                    30.09.1720:46:15

                    Жестко
                    Что ему мешало написать так:
                    Уважаемый автор! Просьба добавить дату открытия школы.

                    #959831
                    • Юрген Юрген
                      30.09.1720:48:50

                      Оскорбление участника сайта приравнивается к правилу 0?

                      Ну технически оно конечно да — ведь любой человек, проживающий на территории России, является частью народа России, который оскорблять нельзя.    

                      #959833
                      • Human RS Human RS
                        30.09.1721:02:54

                        Вероятно Север просто ошибся с пунктом правил. Но Великоросс действительно модератор же, и на него не по делу наехал тот персонаж.

                        #959836
                        • Юрген Юрген
                          30.09.1721:05:46

                          Чел бан заработал, согласен.

                          Но выпиливать насовсем — мне кажется перебор. Он хотя и ворчливый персонаж, но в некоторых вещах подкован и читать его местами интересно.

                          #959839
                      • A_SEVER A_SEVER
                        30.09.1721:04:21

                        Оскорбление участника сайта приравнивается к правилу 0?
                        Нет. Прочитай внимательно его последний комментарий.

                        Дело даже не в том, что он пишет про Human RS ложь, а в том, как он это сформулировал.

                        #959838
            • Human RS Human RS
              30.09.1720:20:25

              Вижу вас отправили в бан. Когда подлечитесь и решите вернутся на сайт под новым именем, надеюсь вы будете более вменяемы.

              ЗЫ.И да, бесплатные совет. Вы вроде писали, что у вас несколько детей, так проведите время с любимой женщиной — и себя и ее порадуете, и на окружающих перестанете бросаться.

              #959817
              • чебурашка1974 чебурашка1974
                30.09.1721:03:57

                проведите время с любимой женщиной — и себя и ее порадуете, и на окружающих перестанете бросаться.

                Похоже, она его бросила (или не даёт)!    

                Отредактировано: чебурашка1974~21:05 30.09.17
                #959837
    • Гвардеец Гвардеец
      30.09.1720:30:07

      Чесслово надоели уже эти школы

      Кто б знал как ты надоел своим стёбом      , и всё тебе не так и всё тебе не этак   , эвон сколько места своим пустозвонством перевёл, не нравится так скатертью дорога.

      А ты часом не из кащенко сюды залетел   

      -

         

      Отредактировано: Гвардеец~20:37 30.09.17
      #959823
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