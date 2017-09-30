В Краснодарском крае открыта первая в крае сельская школа по типовому проекту
Возведение нового учебного блока в станице Староминской было начато в 2016 году. Ранее рядом со школой был построен детский сад на 95 мест.
В новой школе три этажа, помимо учебных кабинетов есть современный спортивный зал, помещение для занятий хореографией, столовая. На пришкольной территории будут функционировать стадион и спортивная площадка. Кроме того, с учетом нового здания вместимость образовательного учреждения составит более 600 мест, это позволит организовать обучение только в первую смену. Проектная стоимость составила порядка 300 млн рублей, выделенных из бюджетов всей уровней.
- Великоросс
- 30.09.201718:41
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30.09.1718:42:16
Вова-Н
30.09.1719:01:04
30.09.1719:30:06
Вова-Н
30.09.1719:38:05
30.09.1719:44:26
Вова-Н
30.09.1720:02:54
30.09.1720:17:38
30.09.1720:20:27
30.09.1720:40:35
30.09.1720:46:15 Что ему мешало написать так:
30.09.1720:48:50
30.09.1721:02:54
30.09.1721:05:46
30.09.1721:04:21 Нет. Прочитай внимательно его последний комментарий.
30.09.1720:20:25
30.09.1721:03:57
30.09.1720:30:07