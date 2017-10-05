В Калуге открылся новый завод по переработке шин
Компания «Эко-Стандарт» из Калуги открыла завод по переработке старых покрышек. Новое производство предназначено для утилизации и переработки старых шин и выпуска новой продукции. Шины полностью перерабатываются в различные виды изделий — резиновую плитку различных форм, расцветок и размеров, бесшовные покрытия, сталь из корда и другую продукцию.
Оборудование, которым оснащен новый завод, разработано и произведено в России.
Новое производство компании «Эко-Стандарт»
Предприятие способно перерабатывать более 20 000 кг шин в сутки. В дальнейшем мощности могут быть увеличены. Переработке подвергаются все типы шин, включая крупногабаритные, а конечным продуктом является высококачественная резиновая плитка, резиновая крошка, бесшовное резиновое покрытие, высоколегированная сталь и промышленный текстиль. Из получаемой в процессе переработки резиновой крошки изготавливают покрытия и плитку, сфера применения которых — от детских и спортивных площадок стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов и специализированных спортивных учреждений до спортивных залов и уличных территорий.
Используемое на новом производстве оборудование полностью разработано и произведено в России, тем самым оказывается поддержка другим российским предприятиям-производителям специализированного оборудования.
Приём покрышек на утилизацию
Новый завод принимает на утилизацию шины от грузовых и легковых автомобилей, мотоциклов, квадроциклов и другого транспорта российского и иностранного производства. Процесс переработки шин проходит в несколько этапов:
- осмотр сырья;
- резка шин на мелкие части, пригодные для дальнейшей переработки;
- получение более мелкой крошки, просеивание и разделение её на фракции.
Для этого используется современное оборудование, способное производить сотни килограммов резиновой крошки в час. Каждая стадия переработки автоматизирована. При этом не происходит выделения вредных веществ в окружающую среду. Благодаря такому подходу, полученная в результате крошка безопасна для человека и окружающей среды и может быть использована в производстве.
Резиновая крошка
Одним из материалов, получаемых при переработке шин, является резиновая крошка. Резиновая крошка обладает рядом полезных свойств, среди которых:
- плотность;
- долговечность;
- влагостойкость;
- ударопрочность;
- хорошая шумоизоляция.
Такие характеристики делают область применения материала очень широким. Различные фракции гранул используются для строительства дорог, детских площадок, футбольных полей, производства кровельных и других материалов. Сфера применения постоянно растёт и расширяется. Купить и заказать доставку резиновых гранул требуемого размера теперь можно в Калуге на новом заводе.
Резиновая плитка различных цветов и размеров
Для объектов с большой нагрузкой, таких как офисы, торговые центры, больницы, детские площадки и придомовые территории может использоваться производимая на заводе резиновая плитка различных цветов и толщины.
Доставка продукции
Бесшовные покрытия
Переработанная шина может превратиться в современное бесшовное покрытие различных цветов. Всё, что необходимо для создания этих покрытий производится и поставляется в Калуге компанией «Эко-Стандарт».
Продажа сопутствующих товаров
Перевозка резиновой крошки, монтаж плитки и бесшовных покрытий требует современных расходных материалов. Они позволяют перевозить готовые изделия, придают материалу различную цветовую гамму, дополнительную прочность, а также облегчают хранение и транспортировку готовой продукции. Всё, что необходимо для качественной укладки этих покрытий поставляется компанией «Эко-Стандарт».
Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов: www.kaluga-gov.ru/, eko-standart40.ru/. Фото пресс-службы городской управы Калуги, И.Рулёва и компании «Эко-Стандарт».
05.10.1712:29:02
05.10.1714:51:37