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Новые заводы и цеха

В Калуге открылся новый завод по переработке шин

  • Образцы продукции нового предприятия
  • Образцы продукции нового предприятия

Компания «Эко-Стандарт» из Калуги открыла завод по переработке старых покрышек. Новое производство предназначено для утилизации и переработки старых шин и выпуска новой продукции. Шины полностью перерабатываются в различные виды изделий — резиновую плитку различных форм, расцветок и размеров, бесшовные покрытия, сталь из корда и другую продукцию.

Оборудование, которым оснащен новый завод, разработано и произведено в России.

Новое производство компании «Эко-Стандарт»

Предприятие способно перерабатывать более 20 000 кг шин в сутки. В дальнейшем мощности могут быть увеличены. Переработке подвергаются все типы шин, включая крупногабаритные, а конечным продуктом является высококачественная резиновая плитка, резиновая крошка, бесшовное резиновое покрытие, высоколегированная сталь и промышленный текстиль. Из получаемой в процессе переработки резиновой крошки изготавливают покрытия и плитку, сфера применения которых — от детских и спортивных площадок стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов и специализированных спортивных учреждений до спортивных залов и уличных территорий.

Используемое на новом производстве оборудование полностью разработано и произведено в России, тем самым оказывается поддержка другим российским предприятиям-производителям специализированного оборудования.

  • Процесс производства
  • Процесс производства

Приём покрышек на утилизацию

Новый завод принимает на утилизацию шины от грузовых и легковых автомобилей, мотоциклов, квадроциклов и другого транспорта российского и иностранного производства. Процесс переработки шин проходит в несколько этапов:

  • осмотр сырья;
  • резка шин на мелкие части, пригодные для дальнейшей переработки;
  • получение более мелкой крошки, просеивание и разделение её на фракции.

Для этого используется современное оборудование, способное производить сотни килограммов резиновой крошки в час. Каждая стадия переработки автоматизирована. При этом не происходит выделения вредных веществ в окружающую среду. Благодаря такому подходу, полученная в результате крошка безопасна для человека и окружающей среды и может быть использована в производстве.

  • Приём покрышек на утилизацию
  • Приём покрышек на утилизацию

Резиновая крошка

Одним из материалов, получаемых при переработке шин, является резиновая крошка. Резиновая крошка обладает рядом полезных свойств, среди которых:

  • плотность;
  • долговечность;
  • влагостойкость;
  • ударопрочность;
  • хорошая шумоизоляция.

Такие характеристики делают область применения материала очень широким. Различные фракции гранул используются для строительства дорог, детских площадок, футбольных полей, производства кровельных и других материалов. Сфера применения постоянно растёт и расширяется. Купить и заказать доставку резиновых гранул требуемого размера теперь можно в Калуге на новом заводе.

  • Резиновая крошка
  • Резиновая крошка

Резиновая плитка различных цветов и размеров

Для объектов с большой нагрузкой, таких как офисы, торговые центры, больницы, детские площадки и придомовые территории может использоваться производимая на заводе резиновая плитка различных цветов и толщины.

  • Резиновая плитка предназначенная для дальнейшей обработки
  • Резиновая плитка предназначенная для дальнейшей обработки

Доставка продукции

  • Доставка продукции
  • Доставка продукции

Бесшовные покрытия

Переработанная шина может превратиться в современное бесшовное покрытие различных цветов. Всё, что необходимо для создания этих покрытий производится и поставляется в Калуге компанией «Эко-Стандарт».

  • Бесшовное покрытие стадиона
  • Бесшовное покрытие стадиона

Продажа сопутствующих товаров

Перевозка резиновой крошки, монтаж плитки и бесшовных покрытий требует современных расходных материалов. Они позволяют перевозить готовые изделия, придают материалу различную цветовую гамму, дополнительную прочность, а также облегчают хранение и транспортировку готовой продукции. Всё, что необходимо для качественной укладки этих покрытий поставляется компанией «Эко-Стандарт».

  • Сопутствующие материалы для укладки покрытий
  • Сопутствующие материалы для укладки покрытий

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов: www.kaluga-gov.ru/, eko-standart40.ru/. Фото пресс-службы городской управы Калуги, И.Рулёва и компании «Эко-Стандарт».

http://eko-standart40.ru/

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  • Нет аватара stasik
    05.10.1712:29:02

    Это замечательно! Пора строить и другие перерабатывающие заводы, например по пластику или стеклу, строить массово, и так же массово внедрять раздельный сбор мусора.

    #961210
  • Нет аватара Сергей40
    05.10.1714:51:37

    Ещё бы кто-нибудь научился для обуви армированные подошвы делать. А то даже в армии подошвы быстро стирались и лопались.

    #961256
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