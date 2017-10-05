В Калуге открылся новый завод по переработке шин

Компания «Эко-Стандарт» из Калуги открыла завод по переработке старых покрышек. Новое производство предназначено для утилизации и переработки старых шин и выпуска новой продукции. Шины полностью перерабатываются в различные виды изделий — резиновую плитку различных форм, расцветок и размеров, бесшовные покрытия, сталь из корда и другую продукцию.

Оборудование, которым оснащен новый завод, разработано и произведено в России.

Новое производство компании «Эко-Стандарт»

Предприятие способно перерабатывать более 20 000 кг шин в сутки. В дальнейшем мощности могут быть увеличены. Переработке подвергаются все типы шин, включая крупногабаритные, а конечным продуктом является высококачественная резиновая плитка, резиновая крошка, бесшовное резиновое покрытие, высоколегированная сталь и промышленный текстиль. Из получаемой в процессе переработки резиновой крошки изготавливают покрытия и плитку, сфера применения которых — от детских и спортивных площадок стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов и специализированных спортивных учреждений до спортивных залов и уличных территорий.

Используемое на новом производстве оборудование полностью разработано и произведено в России, тем самым оказывается поддержка другим российским предприятиям-производителям специализированного оборудования.



Процесс производства