В Сочи открылась новая школа-детский сад на 240 мест

1 сентября в поселке Верхняя Беранда открыта новая школа-детский сад на 240 мест.

Школа-детский сад № 88 возведена на месте старой аварийной школы. Стоимость проекта превысила 250 млн рублей. Из них порядка 120 млн рублей выделены из краевого бюджета, остальные — из муниципального.

За два года в поселке Верхняя Беранда построено современное здание со светлыми и просторными кабинетами, оснащенными всем необходимым учебным оборудованием. В школе работает библиотека с читальным залом, пищеблок. Здесь будут обучаться 200 воспитанников, еще 40 дошкольников — посещать детсад. Школа-сад также примет детей из отдаленных сел — Верхняя Якорная Щель и Детляжка.