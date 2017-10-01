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Детские сады и школы

В Сочи открылась новая школа-детский сад на 240 мест

1 сентября в поселке Верхняя Беранда открыта новая школа-детский сад на 240 мест.

Школа-детский сад № 88 возведена на месте старой аварийной школы. Стоимость проекта превысила 250 млн рублей. Из них порядка 120 млн рублей выделены из краевого бюджета, остальные — из муниципального.

За два года в поселке Верхняя Беранда построено современное здание со светлыми и просторными кабинетами, оснащенными всем необходимым учебным оборудованием. В школе работает библиотека с читальным залом, пищеблок. Здесь будут обучаться 200 воспитанников, еще 40 дошкольников — посещать детсад. Школа-сад также примет детей из отдаленных сел — Верхняя Якорная Щель и Детляжка.

https://admkrai.krasnodar.ru/content/14/show/383641/

Краснодарский край, новая школа, сельская жизнь
  • Комментарий удален
  • Human RS Human RS
    01.10.1717:52:28

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    Отредактировано: Human RS~18:03 01.10.17
    #960022
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