ВЭБ восстанавливает производство мебели на фабрике «Мекран» в Красноярском крае

При поддержке Внешэкономбанка (ВЭБ) в Красноярском крае возобновляется работа уникального комплекса мебельного производства «Мекран», об этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе.

Запущена первая очередь «Мекран» по производству погонажной и клееной продукции, 20 сентября 2017 г. со станка сошел первый кубометр евровагонки, а в течение недели производство строганого погонажа выйдет на объем 100—120 м3 в день.

Сегодня предприятие полностью обеспечено сырьем: пиломатериалы поступают от АО «Краслесинвест», принадлежащего Внешэкономбанку. После запуска цеха погонажной и клееной продукции второй очередью станет организация производства мебели.

«Внешэкономбанк, развивая производство „Мекран“, решает важные задачи, — отметил директор управления лесоперерабатывающего комплекса ВЭБ Павел Билибин. — Это не только изготовление строганого погонажа и клееной продукции, но и запуск производства по более глубокой переработке леса и полное импортозамещение в первую очередь детской мебели».

ЛПК «Краслесинвест» — крупнейший лесоперерабатывающий проект Красноярского края. Предприятие основано в 2007 г. в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие Нижнего Приангарья». 100% акций АО «Краслесинвест» принадлежит Внешэкономбанку. Строительство лесопильного комплекса завершилось в 2016 г. Предприятие оснащено современным оборудованием, позволяющим производить до 550 тыс. м3 пиломатериалов в год.