В Свердловской области открылся завод по производству гофрированных полипропиленовых труб

Единственное в Уральском федеральном округе предприятие по производству гофрированных полипропиленовых труб открылось 2 октября рядом с Екатеринбургом, на площадке индустриального «ПРО-БИЗНЕС-ПАРКа». Продукция предприятия сегодня востребована и может использоваться в сферах дорожного и гражданского строительства, в торговых и логистических центрах, в аэропортах, а также в металлургии.

Компании «Поли-групп» предоставлено поручительство Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в сумме трех миллионов рублей и льготного инвестиционного кредита в сумме 10 миллионов рублей. Это позволило предприятию заказать оборудование и приступить к работе. В планах компании — открыть следующим летом еще одну производственную линию.

Еще один инструмент поддержки — компании обеспечена возможность подключения к инженерным коммуникациям в «ПРО-БИЗНЕС-ПАРКЕ», первом действующем частном индустриальном парке в Екатеринбурге.

Справка

В настоящее время в индустриальном парке «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» — более 30 резидентов, из них 13 уже ведут полноценную операционную деятельность, еще 10 объектов находятся в стадии проектирования и строительства. Основные отрасли, в которых заняты резиденты парка: мебельное производство, машиностроение, производство электроизделий, приборостроение, производство строительных материалов, металлических и полимерных изделий.