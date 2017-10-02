ЛСЗ «Пелла» передал ВМФ России буксир РБ-393 и патрульный катер «Раптор»
После успешного завершения ходовых и государственных испытаний подписаны приёмные акты рейдового буксира РБ-393 проекта 90600 и патрульного катера «Раптор» проекта 03160.
РБ-393 (заводской № 946) был спущен на воду 26 мая, он стал 25-м буксиром проекта 90600, построенным для ВМФ России. Патрульный катер с заводским № 712 спущен на воду 30 мая, он стал 12-м катером проекта 03160. Буксир и катер построены ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», они пополнили состав Балтийского флота.
Технические характеристики буксира проекта 90600:
Главные размерения: длина — 25.4 м, ширина — 8.8 м, осадка — 3.8 м.
Водоизмещение: 417 т.
Максимальная скорость хода: 12 узлов
Сила тяги на гаке: 23-35 т.
Технические характеристики патрульного катера проекта 03160:
Главные размерения: длина — 16.9 м, ширина — 4.1 м, осадка — 0.9 м.
Максимальная скорость хода: около 50 узлов
Мощность двигателей: 2000 л.с.
Дальность плавания: 300 миль
Автономность: 1 сутки
Экипаж: 3 человекак (плюс 20 человека спецперсонала)
Броневая защита — бронепанели классов «5» и «5а» по пулестойкости.
Иллюминаторы с пулестойким стеклом толщиной 39 мм
Вооружение:
1 пулемёт калибра 14.5 мм и 2 пулемёта калибра 7.62 мм