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Производство

Начато производство газовых центрифуг для обогащения урана поколения 9+

«Поколение «9+" уже принято в промышленное производство. Это поколение газовых центрифуг уже прошло все необходимые испытания, поэтому будет со следующего года уже внедряться в нашу технологию на УЭХК»

Усовершенствованные газовые центрифуги (ГЦ) девятого поколения «9+" со следующего года начнут внедрять на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, город Новоуральск Свердловской области) — крупнейшем в мире предприятии по обогащению урана.

В пресс-службе предприятия отметили, что новые центрифуги отличает более высокая производительность.

«Мы вводим центрифуги нового поколения, их будет работать меньше, поэтому это ещё и существенная экономия электроэнергии», — сказали на комбинате.

Ранее сообщалось, что на предприятии эксплуатируются три новых блока «девяток». Первый был запущен в декабре 2013 года, второй блок ГЦ вошел в технологическую цепочку в апреле 2015 года. В начале декабря 2015 года последние на УЭХК «пятёрки» заменили «девятками» в третьем по счёту блоке.

http://www.atomic-energy.ru/news/2017/10/02/79758

Росатом, ТВЭЛ, УЭХК, центрифуга
  • Нет аватара Сибиряк
    02.10.1718:31:58

    Их фото пока нет, так что фото другое…

    #960278
  • Нет аватара Clausson
    02.10.1719:01:29

    Хорошо бы было нам чайникам понять насколько наши центрифуги производительней французских.

    #960282
    • Нет аватара Сибиряк
      02.10.1719:33:03

      Сравните графики и приблизительно все станет ясно

      Установленные мощности АЭС. Уточнение:Китай повыше уже перебрался.

      Мощности по обогащению урана

      Отредактировано: Сибиряк~19:38 02.10.17
      #960288
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