Начато производство газовых центрифуг для обогащения урана поколения 9+

«Поколение «9+" уже принято в промышленное производство. Это поколение газовых центрифуг уже прошло все необходимые испытания, поэтому будет со следующего года уже внедряться в нашу технологию на УЭХК»

Усовершенствованные газовые центрифуги (ГЦ) девятого поколения «9+" со следующего года начнут внедрять на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, город Новоуральск Свердловской области) — крупнейшем в мире предприятии по обогащению урана.

В пресс-службе предприятия отметили, что новые центрифуги отличает более высокая производительность.

«Мы вводим центрифуги нового поколения, их будет работать меньше, поэтому это ещё и существенная экономия электроэнергии», — сказали на комбинате.

Ранее сообщалось, что на предприятии эксплуатируются три новых блока «девяток». Первый был запущен в декабре 2013 года, второй блок ГЦ вошел в технологическую цепочку в апреле 2015 года. В начале декабря 2015 года последние на УЭХК «пятёрки» заменили «девятками» в третьем по счёту блоке.