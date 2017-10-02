Впервые в России выполнены уникальные работы по модернизации турбины энергоблока АЭС

На Нововоронежской АЭС успешно завершились работы по модернизации турбогенератора № 14 (ТГ-14) пятого энергоблока. 28 сентября турбоустановка была выведена на полную мощность.

Модернизация турбогенератора энергоблока № 5 — это уникальная операция, которая была проведена в России впервые. «Турбина такого типа — единственная в стране, и мы первыми провели её модернизацию с переоблопачиванием ротора.», — отметил главный инженер АЭС Сергей Витковский.

Работы по модернизации включали ремонт ротора высокого и среднего давления. После замены рабочих лопаток и диафрагм на модернизированные электрическая мощность турбоустановки может увеличиться на 15 МВт.

Напомним, ТГ-14 был остановлен в июне 2017 г., продолжительность ремонта составила 105 суток. Это дивизионный проект, реализованный в рамках внедрения на предприятии Производственной системы «Росатом» (ПСР) и направленный на оптимизацию технологических операций.

«Это была очень сложная технологическая операция. Ротор турбины демонтировали, перевезли в специальном упаковочном контейнере на завод ПАО „Силовые машины“ в Санкт-Петербург, и там уже провели переоблопачивание. Специалисты заменили диафрагмы и рабочие лопатки частей высокого и среднего давления, после чего доставили на 5-й энергоблок, где выполнили комплекс доводочных и сборочных работ», — рассказал о ходе выполненных работ заместитель главного инженера по эксплуатации 5-го энергоблока НВАЭС