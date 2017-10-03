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Транспорт и логистика

Челябинский автобусный парк пополнился 10 новыми автобусами «НефАЗ».

Челябинский автобусный парк пополнился 10 новыми автобусами «НефАЗ», — на их покупку из муниципальной казны было выделено 57 млн рублей.

Низкопольные автобусы оборудованы откидными пандусами, салон рассчитан на 116 пассажиров. Конструкторы учли и нюансы, связанные с уральским климатом: система обогрева выдерживает минусовые температуры, водители не будут испытывать проблем с обдувом ветрового стекла, зеркал и дверными механизмами.

Сейчас в городе, не считая презентованных транспортных средств, работают 140 автобусов. Остальное пополнение автопарка будет проходить за счет ремонта. Планируется вернуть до 50 отремонтированных машин на улицы Челябинска.

«Муниципалитету автобусы обошлись в 57 млн рублей, оставшуюся сумму в размере 30 млн производитель получит из федеральной казны в виде субсидии», — добавил начальник Управления транспорта Роман Болотов.

Фото пресс-службы администрации Челябинска

https://dostup1.ru/society/Po-Chelyabinsku-budut-kursirovat-10-novyh-nizkopolnyh-avtobusov_100576.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Челябинск, Нефаз, автобус
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