Челябинский автобусный парк пополнился 10 новыми автобусами «НефАЗ», — на их покупку из муниципальной казны было выделено 57 млн рублей.

Низкопольные автобусы оборудованы откидными пандусами, салон рассчитан на 116 пассажиров. Конструкторы учли и нюансы, связанные с уральским климатом: система обогрева выдерживает минусовые температуры, водители не будут испытывать проблем с обдувом ветрового стекла, зеркал и дверными механизмами.

Сейчас в городе, не считая презентованных транспортных средств, работают 140 автобусов. Остальное пополнение автопарка будет проходить за счет ремонта. Планируется вернуть до 50 отремонтированных машин на улицы Челябинска.

«Муниципалитету автобусы обошлись в 57 млн рублей, оставшуюся сумму в размере 30 млн производитель получит из федеральной казны в виде субсидии», — добавил начальник Управления транспорта Роман Болотов.

Фото пресс-службы администрации Челябинска