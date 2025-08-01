Челябинская область получила 42 новых школьных автобуса

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На площади Революции Челябинска состоялась передача муниципалитетам области нового транспорта для образовательных учреждений.

Сегодня переданы 42 школьных автобуса отечественного производства в 19 муниципалитетов области. Суммарно за время действия программы в территории поставили 674 автобуса (с 2016 года).

В настоящее время на школьных автобусах перевозят почти 20 тысяч школьников.

В большинстве территорий нет транспорта старше 10 лет.

Современные автобусы используются не только для ежедневных поездок, но и для перевозки детей на спортивные соревнования и творческие мероприятия. Особое внимание уделяется условиям хранения транспорта. Было поручено организовать гаражи в каждом муниципалитете по примеру модульного комплекса в Бродокалмаке.

© pchela.news

© pchela.news

https://pchela....ws/detail/45592

https://chel.mk...h-avtobusa.html

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