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КамАЗ показал преемника городских автобусов-бестселлеров НефАЗ. В минувшую пятницу перед Органным залом в Набережных Челнах выставили пять машин в честь достижений завода в юбилейный год. Рефрижератор с подъёмной осью «ленивцем» встал на конвейер летом, тягач с аналогичной конструкцией ведущих мостов, полноприводный самосвал с колёсной формулой 6×6, карьерный самосвал «Атлант-49» скоро пойдут в серию. Поэтому фурор произвёл городской автобус.

Пресс-служба КамАЗа о новинке не упомянула, стенда с характеристиками не было, а фотографию однообъёмника удалось обнаружить только в репортаже БИЗНЕС Online. Судя по низкому полу, количеству дверей, форме колёсных арок и передней маске речь идёт о городском автобусе семейства КамАЗ-5222. Первые упоминания о преемнике НефАЗ-5299 появились осенью 2021 года, но вмешались санкции и дебют задержался.

Туристическую версию НефАЗ-5222 автогигант уже показывал , но у городского автобуса такая же только светотехника: в остальном кузов совсем другой! По предварительным данным, инновации не только дизайнерские: улучшится антикоррозионная стойкость за счёт катафорезного грунтования с полным погружением, сам автобус станет на тонну легче и избавится от компенсаторов между основанием и боковинами.

Новое семейство городских автобусов будет выпускаться параллельно со старыми НефАЗ-5299 родом из 2000-х, ведь городской бестселлер недавно пережил очередную модернизацию. Также в линейке КамАЗа появились автобусы среднего класса с индексами «4280» и «4290».

https://www.bus.../article/657241

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