Рыбоперерабатывающий завод открылся в Новосибирской области

Рыбоперерабатывающий завод СХПК «Рыболовецкий колхоз Красный Моряк», входящий в Группу компаний «Камшат» открылся 21 сентября в деревне Кармакла Барабинского района Новосибирской области.

Объем инвестиции составил 462 млн руб. Новое предприятия обеспечит 119 новых рабочих мест.

Производственная мощность завода — более 50 тонн местного, озерного сырья в сутки. В переработку пойдут сазан, пелядь, плотва, карась, язь, окунь, щука — уловы из близлежащего озера Сартлан, а также водоемов других сибирских регионов.

Готовая рыбная продукция будет реализовываться в крупных населенных пунктах в радиусе 600 километров через розничную сеть «Камшат» и другие торговые точки. Стоимость рыбной продукции при этом снижена в полтора раза по сравнению со среднерыночной за счет развития аквакультуры.

СХПК «Рыболовецкий колхоз Красный моряк» осуществляет свою деятельность по добыче и переработке рыбы на озере Сартлан с 1920 года. Кроме того, здесь ежегодно осуществляет выпуск рыбопосадочного материала. В 2017 году выпущено 80 тонн (3200 тыс. штук) молоди сазана и 145,8 тонны (8101 тыс. штук) пеляди.

«Добыча разных видов рыб на озере осуществляется с 1920 года. Совместно с другими участниками кластера мы проводим большую работу по воспроизведению и выпуску рыбопосадочного материала, научному сопровождению рыбопитомников и зарыблению озер Сартлан и Чаны. Мы рассчитываем, что это приведет к тому, что валовый вылов водных биологических ресурсов на озерах Новосибирской области к 2020 году вырастет втрое, до 10 тысяч тонн», — отметил руководитель Группы компаний «Камшат» Анатолий Гавриленко.

Группа компаний «Камшат» является одним из крупнейших переработчиков рыбо— и морепродуктов в Новосибирске и Новосибирской области. Основное направление деятельности — переработка и консервирование рыбо— и морепродуктов, которые осуществляется на площадях, принадлежащих одному из подразделений Группы компаний. Компания реализует свою продукцию в Новосибирске и Новосибирской области. Ассортимент выпускаемой продукции на текущий момент включает более 500 наименований.