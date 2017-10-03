В новом речном порту поселка Пеледуй на реке Лена сданы в эксплуатацию портальные краны «Зубр»

Для разработки Чаяндинского месторождения — ресурсной базы газопровода «Сила Сибири» — на реке Лена был построен причал для тяжеловесных и строительных грузов. Именно там в начале сентября «Технорос» запустил 2 портальных перегрузочных крана «Зубр-1280» грузоподъемностью 80 тонн, вылетом стрелы — 32 метра и Зубр-650 с грузоподъемностью 32 тонны, вылетом стрелы — 32 метра.

Главная особенность этих кранов — климатическое исполнение. Крановые механизмы с предварительным подогревом, использование специальных марок стали с увеличенной ударной вязкостью при изготовлении металлоконструкций, отопление кабины управления и электропомещения — всё это делает «Зубры» надёжным помощником даже в условиях суровых сибирских зим до -45°С.