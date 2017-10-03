В Тюменской области сдан в эксплуатацию свиноводческий комплекс федерального значения

В Нижнетавдинском районе сегодня сдан в промышленную эксплуатацию крупный свиноводческий комплекс, рассчитанный на содержание 23 тыс. голов. Завоз поголовья на готовую площадку начнется уже в ноябре этого года.Свинокомплекс «Тюменский» представляет собой предприятие замкнутого цикла. Его производственная мощность — 4 тыс. тонн свинины в живом весе в год. Запуск свинокомплекса «Тюменский» позволит создать не менее 183 рабочих мест. Инвестор вложил в будущее предприятие более 1,2 млрд рублей. Общий объем инвестиций оценивается на уровне в 1,7 млрд. Помимо этого, открытие предприятия позволит увеличить бюджет муниципалитета — не менее 6 млн рублей налоговых отчислений в год.