В Сербию из России поставлены первые два истребителя МиГ-29

Как сообщает министерство обороны Сербии, 2 октября 2017 года в страну на борту транспортного самолета Ан-124-100 российской авиакомпании «Волга-Днепр» были доставлены первые два истребителя МиГ-29, переданных из наличия ВКС России.

ВД Прибытие самолета Ан-124-100 российской авиакомпании «Волга-Днепр» с двумя истребителями МиГ-29 на сербскую авиабазу Батайница, 02.10.2017 (с)

По итогам переговорав сербского руководства с российскими властями в декабре 2016 года было достигнуто соглашение о том, что сербские вооруженные силы в 2017 году получат шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2, а также иное военное имущество. Наиболее важной частью подписанного пакета контрактов являются шесть истребителей МиГ-29 из наличия ВКС России, ранее эксплуатировавшихся на авиабазе Миллерово (31-й истребительный авиационный полк). Самолеты являются даром Министерства обороны России сербским вооруженным силам. Все четыре одноместных самолета и две «спарки» находились в летном состоянии, но изначально планировалось, что Сербия оплатит российским авиаремонтным заводам все расходы, связанные с доведением их до экспортного облика, продлением ресурса, ремонта и модернизации всех шести самолетов, а также четырех оставшихся у сербов МиГ-29. В пакет также входит поставка большого количества запасных частей, дополнительного оборудования и вооружения, достаточных для эксплуатации самолетов на протяжении трех-пяти лет. Это представляет собой резкий контраст по сравнению с текущей практикой министерства обороны Сербии приобретать комплектующие для эксплуатации «здесь и сейчас». Однако уже в 2017 году планы изменились, и модернизация этих самолетов будет проводиться в Сербии на авиаремонтном заводе «Мома Станойлович» в Батайнице, но при техническом содействии российских специалистов.

В конечном счете, Сербия после долго перерыва будет иметь в своем составе семь исправных одноместных истребителей МиГ-29 и три «спарки» МиГ-29УБ, что позволит проводить нормальный процесс боевой подготовки, который сейчас практически невозможен из-за того, что в составе ВВС и ПВО имеется только два исправных МиГ-29Б, один МиГ-29УБ и один МиГ-21УМ, которые в основном используются для патрулирования.