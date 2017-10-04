«Таврида Электрик» участвует в расширении крупнейшего торгового центра в эмирате ОАЭ

Ajman City Centre — крупнейший торгово-развлекательный центр в эмирате Аджман с площадью в 30 000 квадратных метров, построенный в 1998 году. В настоящее время ведётся расширение центра в два раза. Учитывая прогнозируемое энергопотребление, заказчику необходимо оборудование, способное справиться с высокими нагрузками.

Существующие подстанции торгово-развлекательного центра подключены к энергосети Федерального управления энергетикой и водными ресурсами ОАЭ (FEWA), с которыми «Таврида Электрик» сотрудничала ранее. Для энергоснабжения новых помещений решено построить новую подстанцию, оснащенную КРУ Mile 11 кВ — аналогом комплектного распределительного устройства D12, поставляемым на рынки Восточной Европы и стран Ближнего Востока.

Это принципиально новый проект для FEWA, так как номинал КРУ на классических подстанциях вторичного распределения компании не превышает 1250 А. Проектом предусмотрены секции КРУ с четырьмя вводами на номинал 2000 А каждый. На базе КРУ Mile можно построить распределительные устройства на номинальные токи до 2500 А, поэтому компания «Таврида Электрик» выполнила проект в полном соответствии с заданием заказчика.

Majid Al Futtaim занимается проектированием и строительством общественных и региональных центров, отвечающих всем современным требованиям рынка. Аджма́н — эмират в составе Объединённых Арабских Эмиратов с площадью в 259 км² и населением в 372 923 человек. В состав ОАЭ эмират вошёл 2 декабря 1971 года.