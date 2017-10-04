«Атомэнергомаш» отправил в Санкт-Петербург второй реактор «РИТМ-200» для нового ледокола «Сибирь»

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») завершило поставку основного оборудования самой современной в мире судовой реакторной установки «РИТМ-200» для первого серийного универсального атомного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 «Сибирь», который был спущен на воду 22 сентября. Предприятие изготовило и отгрузило на «Балтийский завод — Судостроение» интегрированный корпус второго парогенерирующего блока (ПГБ) реакторной установки «РИТМ-200». Масса изделия составила 147,5 тонны, высота — 7,3 метра, диаметр — 3,3 метра.

Первый интегрированный корпус ПГБ РУ «РИТМ-200» был отгружен в середине сентября.

Доставка интегрированного корпуса парогенерирующего блока заказчику осуществляется на специальном железнодорожном транспортёре сочленённого типа грузоподъёмностью 240 тонн, так как груз является негабаритным. Транспортёр будет включён в состав грузового поезда. По железной дороге реактор доедет до станции «Новый порт» Санкт-Петербурга, там его перегрузят на специальную баржу и уже по воде доставят на Балтийский завод.