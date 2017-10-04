В Комсомольске-на-Амуре открылся новый сервисный цех по обслуживанию локомотивов

Основной специализацией нового сервисного цеха является текущий ремонт локомотивов и обточка колесных пар.

В Комсомольске-на-Амуре завершилась реконструкция пункта технического обслуживания локомотивов. В рамках проекта построен современный сервисный цех и административно-бытовое здание, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги. «Основной специализацией нового сервисного цеха является текущий ремонт локомотивов и обточка колесных пар. Производственные мощности корпуса рассчитаны на обслуживание до 3,6 тыс. тепловозных секций в год», — говорится в сообщении.

Открывали новый объект вице-президент ОАО «Российские железные дороги» — начальник Дирекции тяги Олег Валинский, начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин, а также представители строительных и подрядных компаний. «Новый цех облегчит эксплуатационную работу. Кроме того, он позволит улучшить техническое состояние локомотивов и увеличить объем перевозок по Байкало-Амурской магистрали», — заявил Олег Валинский. После реконструкции пункт технического обслуживания локомотивов расширил свой производственный цикл. К более сложным и трудоемким видам работ добавился межпоездной ремонт — один из наиболее востребованных сервисов. По мнению специалистов Дирекции тяги, это позволит усовершенствовать технологию вождения поездов по всему Восточному БАМу и сократить затраты на ремонт. Николай Маклыгин в свою очередь отметил, что через Дальний Восток идет около 36% всех экспортных грузов, а одним из приоритетных направлений является Ванино-Совгаванский транспортный узел. В этой связи развитию локомотивного комплекса, обеспечивающего всю перевозочную деятельность, уделяется большое внимание.