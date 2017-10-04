В Калужской области открылся ООО ПК «Яблочко» под брендом «Калужские сладости»

На территории областного центра открылся ООО ПК «Яблочко» под брендом «Калужские сладости», производящее фруктовую пастилу 9-ти видов и другой продукции на ее основе из натурального сырья .

В реализацию данного проекта руководство предприятия инвестировало 50 млн рублей и набрало за короткий срок более 20 сотрудников. На данный момент ООО ПК «Яблочко» готово выпускать по 60 тонн сладостей в месяц. В планах на будущее при расширении производства, в которое необходимо вложить еще 20 млн рублей — до 150 тонн.

" Срок хранения сладости составит теперь один год. Для изготовления пастилы под брендом «Калужские лакомства» используется сырье из нашего региона или соседних областей. Думаю, что калужская пастила будет даже лучше Белевской", — рассказал директор предприятия Виктор Желнаков.

Директор предприятия Виктор Желнаков особо отметил создание городской и региональной властью благоприятной среды для малого бизнеса, что позволило создать такую современную организацию, как ООО ПК «Яблочко».

Стоит отметить, что подобное предприятие открыто и в Тульской области (Белев). Но, по словам Виктора Желнакова, рецепт пастилы, которую будут производить в Калуге, улучшили.