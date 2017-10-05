Компания «СиСорт» разработала новую модель фотосепаратора

Российская инновационная компания «СиСорт» представит в Германии две модели фотосепараторов. Это произойдет с 12 по 18 ноября в Ганновере на крупнейшей в Европе выставке аграрного машиностроения Agritechnica-2017. Сегодня фотосепараторы «СиСорт» востребованы в 25 странах мира. На экспорт идет 40% оборудования, произведенного инновационной компанией.

Модели, которые представят европейцам — это результат передовых разработок российских ученых. В создании оборудования принимают участие кандидаты и доктора наук, ведущие IT-специалисты. «СиСорт» инвестирует в разработки 10% от оборота, что позволяет предложить покупателям возможность выбора фотосепаратора в соответствии с теми задачами, которые стоят перед клиентами. Так, новинка «СиСорт» — горизонтальный сортировщик «Горизонт» — позволяет более качественно сортировать тяжелые, хрупкие, липкие, а также маркие и влажные продукты. Также аппарат хорошо зарекомендовал себя при сепарации боя стекла, пластика, металлов и минералов. Такие запросы поступали от многих европейских клиентов, и разработчикам инновационной компании удалось решить поставленную задачу.

— Горизонтальная подача позволяет улучшить качество сортировки бобовых, орехов. Чипсы, хлопья и другие хрупкие продукты не повреждаются в процессе обработки, — говорит директор инновационной компании «СиСорт» Максим Савинков, — «Горизонт» подойдет для сепарации дикоросов, фруктов и овощей. С его помощью будет удобно сортировать курагу и чернослив, ягоды и грибы, а также оливки. Аппарат выполнен из нержавеющей стали, обеспечивающий класс защиты оболочкой IP65. Клиенты делали запрос на фотосепаратор, систему которого можно было бы регулярно промывать, и мы разработали такой аппарат".

Участники и гости Agritechnica смогут первыми посмотреть и оценить рабочую модель фотосепаратора «Горизонт», серийный выпуск которой начнется только в 2018 году, а также сделать предзаказ на это оборудование.

Вторым фотосепаратором, который компания «СиСорт» представит в Германии, станет обновленный SmartSort, который уже известен многим европейским покупателям. Разработчики изменили дизайн этого востребованного аппарата, на выставке представят SmartSort в серо-красной гамме. Его для сортировки сыпучих продуктов используют аграрии практически во всех странах ЕС. Они отмечают многофункциональность аппарата и небольшой срок окупаемости. Он составляет от двух недель до года. Так, один из первых покупателей SmartSort, директор компании «Доктор Юнгханс ГмбХ» (г. Ашерслебен) Вольфрам Юнгханс подчеркивает, что SmartSort позволил ему решить нерешаемую до этого задачу по сортировке аниса, фенхеля, зиры, тмина, семян тимьяна и майорана. Юнгханс рекомендует оборудование «СиСорт» другим европейским покупателям.

На выставки инновационная компания продемонстрирует, как работают оба фотосепаратора. Гости Agritechnica смогут принести на стенд свой сыпучий продукт, и специалисты инновационной компании очистят его от ненужных, вредных и опасных примесей при помощи представленных аппаратов. Клиентам расскажут об энергоэффективности фотосепараторов, поскольку разработчикам удалось добиться сокращения расходов на энергоснабжение. В компании «СиСорт» подчеркивают, что цена самого аппарата заметно отличается от стоимости произведенного в Евросоюзе фотосепаратора.

— Поскольку мы производим фотосепараторы на территории России, это позволяет поставлять их в Европу по ценам ниже стоимости аппаратов европейских брендов, — говорит Максим Савинков, — при этом с задачами по сортировке различных культур они справляются не хуже европейских образцов. Мы производим фотосепараторы при помощи оборудования мирового уровня. Наш завод оснащен станками для металлообработки фирм Trumpf, Lissmac, Haas и других.

Отметим, что «СиСорт» занимается производством фотосепараторов десять лет. Два года назад компания вышла на европейский рынок и открыла 9 представительств за границей. Приоритетная задача, которую удалось решить «СиСорт» за это время — это организация полноценного сервисного обслуживания европейских клиентов. Сегодня технические специалисты и менеджеры говорят на европейских языках, а время реакции на запрос от покупателя сокращено до минимума. Кроме того, активно используются сервисы, которые позволяют удаленно подключаться к оборудованию клиента, настраивать его и решать таким образом поставленные покупателем задачи.

Для справки. Инновационная компания «СиСорт» является российским лидером по объемам продаж фотосепараторов собственной разработки и производства. За границей работает 9 полноценных представительств «СиСорт»: в Германии (г. Дрезден), Болгарии (г. Велико-Тырново), Польше (г. Познань), Чехии (г. Оломоуц), Иране (г. Шираз), Украине (г. Ровно, Харьков), ЮАР (г. Кейптаун), Ирландии (г. Дандолк). Интересы компании в других странах представляют десяток дилеров. По всему миру 650 фотосепараторов «СиСорт» каждый час очищают от вредных примесей более тысячи тонн пшеницы, 600 тонн различных круп и порядка 400 тонн подсолнечника.